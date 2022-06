Nerwówkę w końcówce pierwszego segmentu czasówki wywołała kraksa Lance’a Strolla. Wznowienie nastąpiło na niespełna trzy minuty przed upływem regulaminowego czasu. Kierowcy najpierw starali się zająć jak najlepsze miejsce w kolejce na końcu alei, a następnie „przepychali się” na okrążeniu wyjazdowym.

Alonso, którego awans do Q2 był praktycznie przesądzony, zwolnił, a następnie przestrzelił zakręt numer 15. Pojawiła się żółta flaga i każdy będący za Hiszpanem stracił szansę na poprawę czasu.

Jednym z nich był Albon, który grzmiał przez radio: - Ten gość musi zostać ukarany, musi! To śmieszne. Robił to całe okrążenie. Celowo jechał wolno.

- Poza tor również wyjechał w oczywisty sposób. To niedorzeczne! Zahamował tak wcześnie, a i tak zjechał z toru.

Spytany przez Motorsport.com czy bawił się z rywalami, Alonso odparł: - Nie. Widzieliśmy już wcześniej, że ten zakręt był wymagający.

- Zahamowałem późno, ale nie dałem rady pokonać zakrętu tak jak planowałem, więc zdecydowałem się pojechać drogą ewakuacyjną. McLaren zrobił podobnie w Q2. Sebastian Vettel sądził, że mu się uda i uszkodził przednie skrzydło. Zawsze trzeba podjąć trudną decyzję w ułamku sekundy.

Alonso przyznał ponadto, że nie dziwi się frustracji Albona, ponieważ sam nie raz był w podobnej sytuacji.

- Wiem, że to frustrujące. Samochody się tłoczyły, a zostało tylko 2,5 minuty. Szczerze mówiąc, rozumiem to, ponieważ wielokrotnie mnie to spotkało. Wydaje mi się, że Esteban nie dostał się do Q3 przez żółtą flagę wywołaną przez McLarena. Trzeba znaleźć lepsze rozwiązanie, ponieważ powinniśmy móc zaliczyć swoje okrążenia.

- Może ten stary format z superpole? Każdy z nas miał jedno okrążenie dla siebie. To było dobre dla telewizji i dobre dla nas. W tej chwili jest zbyt dużo interakcji z innymi samochodami.