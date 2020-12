Albon zadowolony z siebie

Posada Albona od dawna jest zagrożona. Początkowo włodarze RBR chcieli potwierdzić skład wczesną jesienią. Potem postanowili przedłużyć szanse Taja i ostateczne decyzje mają zapaść po wyścigowym weekendzie w Abu Zabi. Kandydatem do przejęcia samochodu jest Sergio Perez.

W finale sezonu Albon zajął czwarte miejsce. Ruszał z piątego pola startowego, ale zdołał uporać się z Lando Norrisem. W końcowej fazie rywalizacji zbliżył się do Lewisa Hamiltona na dystans 1,5 s, jednak mistrz świata kontrolował sytuację.

Po wyścigu Albon był zadowolony ze swojej postawy.

- Jeśli chodzi o osiągi, wydaje mi się, że był to mój najlepszy weekend - powiedział Albon w rozmowie z telewizją Sky. - Chciałbym podziękować za ogromne wsparcie wszystkim chłopakom zarówno na torze, jak i w fabryce. Nie poddaliśmy się. Próbowaliśmy znaleźć rozwiązanie, abym bardziej komfortowo poczuł się w samochodzie.

- Cisnęliśmy nieustannie i jestem dumny z siebie. Zdobyłem swój najlepszy wynik w końcówce sezonu, a przez cały weekend byłem pod presją. To dobre zakończenie roku. Nie do mnie należy ocena czy to wystarczy, czy nie. Czuję jednak, że zrobiłem wszystko, co mogłem. Decyzja jest w innych rękach.

Albon dostał pochwały od Christiana Hornera, szefa Red Bull Racing.

- Alex wykonał dzisiaj bardzo dobrą pracę. To prawdopodobnie jego najbardziej udany weekend. Przejechał dobry wyścig. Pod koniec rywalizacji wywierał presję na Lewisie. Daje nam to pełen zestaw informacji do analizy i ustalenia tego, co chcemy zrobić.

Pytany o termin decyzji, Horner odparł: - Jestem pewien, że jak tylko ją podejmiemy, dowiecie się. Nie zajmie to zbyt wiele czasu.

Albon ze 105 punktami na koncie ukończył sezon 2020 na siódmej pozycji wśród kierowców.