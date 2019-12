Albon zostanie w Red Bull Racing

Albon zadebiutował w tym roku w Formule 1 jeżdżąc dla zespołu Scuderia Toro Rosso. Po przerwie wakacyjnej trafił do głównej ekipy Red Bulla zostając partnerem Maxa Verstappena. Zajął miejsce nieradzącego sobie zbyt dobrze Pierre'a Gasly'ego.

Od czasu przywdziania barw ekipy z Milton Keynes, zdobył 68 punktów i meldował się w pierwszej szóstce w każdym wyścigu od czasu GP Belgii.

- Bardzo cieszę się, że będę współpracował z Maxem w przyszłym roku. Wiem, jak duże mam szczęście po otrzymaniu takiej możliwości - powiedział Albon. - Jestem niezmiernie wdzięczny, że Red Bull zaufał mi i uwierzył w moje wyniki odkąd dołączyłem do zespołu. To wielka sprawa, że zostaję w ich samochodzie. Ten rok był niesamowity i awans do Red Bull Racing stanowił duży krok. Wykorzystam doświadczenie zdobyte w obecnym sezonie, aby poprawić się i walczyć w czołówce w 2020 roku.

Pierre Gasly od tegorocznego Grand Prix Belgii powrócił natomiast do siostrzanej ekipy Red Bulla - Toro Rosso, w miejsce Taja.

Francuz zostanie w ekipie z Faenzy na sezon 2020, podobnie jak Daniił Kwiat.

- Cieszę się, ze Pierre i Daniił zostają na następny sezon - powiedział Franz Tost, szef STR. - Obaj kierowcy wykazali się naprawdę dobrymi osiągami w tym sezonie i przez lata udowodnili w F1, że są bardzo konkurencyjni, potrafią wykorzystać potencjał samochodu i dostarczają cenne informacje pod kątem wprowadzania poprawek. Ten młody, ale doświadczony duet, w połączaniu, mam nadzieję, z konkurencyjnym bolidem, będą kluczowymi czynnikami do udanego sezonu 2020. Nie mogę doczekać się kontynuowania tej współpracy.