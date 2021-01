Alesi i Armstrong pierwszy raz jeździli Ferrari F1

W poniedziałek Alesi uczestniczył w testach 30 lat po tym, jak jego ojciec Jean, po raz pierwszy przetestował Ferrari 641 w październiku 1990 roku. Junior podczas jazd we Fiorano zasiadł w SF71H oznaczonym takim samym numerem 28, z którym jego ojciec też zaliczył pierwsze testy oraz inauguracyjny sezon z włoską ekipą w 1991 roku.

- Chciałbym dziś podziękować Ferrari i FDA za tą fantastyczną okazję - powiedział Alesi Jr, który w nadchodzącym sezonie będzie ścigał się w Japonii. - Możliwość wskoczenia do kokpitu SF71H była niesamowicie ekscytująca, podobnie jak jazda po torze samochodem oznaczonym numerem, którego używał mój ojciec, a dziś to wszystko obserwował.

- Bolid nie jest zbyt trudny w prowadzeniu, ale jego moc była zaskakująca, jakby nigdy się nie kończyła. Imponująca jest skuteczność hamowania. Testy był dla mnie najlepszym sposobem pożegnania się z Ferrari. Teraz w Azji czeka mnie nowa przygoda, której nie mogę się doczekać - dodał.

Giuliano Alesi:

Armstrong został drugim w historii Nowozelandczykiem, który poprowadził samochód F1, po Chrisie Amonie, który ścigał się dla włoskiego zespołu pod koniec lat 60.

- Jazda samochodem Formuły 1 po raz pierwszy jest zawsze czymś magicznym, a kiedy jest to Ferrari, jest to naprawdę niezapomniane - powiedział Armstrong, który pozostanie w Formule 2 w 2021 roku, po podpisaniu kontraktu z zespołem DAMS. - Ludzie zawsze mówią, że hamowanie jest najbardziej imponującym aspektem i tak właśnie było, ale także aerodynamiczny docisk, prędkość na zakrętach, układ kierowniczy, moc i idealne zmiany biegów są jak z innej planety w porównaniu do pozostałych kategorii wyścigowych.

Marcus Armstrong:

W testach uczestniczył również Robert Szwarcman, który wcześniej posmakował SF71H w Fiorano pod koniec zeszłego roku.

- Wkrótce poczułem się komfortowo w samochodzie, ponieważ od ostatniego razu nie minął nawet miesiąc. Teraz natomiast nadszedł czas, abym skupił się na mistrzostwach Formuły 2 z zespołem Prema, ale mam nadzieję, że otrzymam kolejną okazję, aby jak najszybciej ponownie zasiąść w Ferrari - powiedział Szwarcman.

Kierowcy wyścigowi ekipy z Maranello - Charles Leclerc i Carlos Sainz pojeżdżą odpowiednio we wtorek i środę, Mick Schumacher przejmie bolid w czwartek i piątek. W piątek we Fiorano pojawi się również Callum Ilott.