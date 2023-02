GP Francji wypadło z kalendarza F1 w tym roku, po czteroletnim powrocie w latach 2018-2022 na torze Paul Ricard. W okresie od 2009 do 2017 roku Francja nie była obecna w harmonogramie po osiemnastu latach ścigania na Magny-Cours, które zastąpiło Paul Ricard w 1991 roku z powodów politycznych.

Były kierowca wyścigowy zespołów Tyrrell, Ferrari, Benetton, Sauber, Prost i Jordan, Jean Alesi, który przejął w tym tygodniu stanowisko prezesa Paul Ricard, nie ma wątpliwości, gdzie znajdują się winni utraty wyścigu F1 przez Francję.

- Problem z Formułą 1 we Francji nie dotyczy toru, ale polityki. Prawdopodobnie jest to jedyne Grand Prix, na które nigdy nie przyszedł prezydent, z wyjątkiem jednego razu na Magny-Cours, kiedy [Francois] Mitterrand uczestniczył w nim w ramach swojej politycznej kampanii. Od tego czasu to się nigdy nie wydarzyło. Problemem jest wola kraju - powiedział Alesi w rozmowie z Motorsport.com.

- Moim drugim zajęciem jest rola ambasadora Formuły 1, więc mój związek z F1 jest bezpośredni, bez żadnych półśrodków. Oni mówią o tym bardzo wyraźnie. F1 ma prawdopodobnie 32 kraje na świecie, które proszą o organizację wyścigów. Ostatnie Grand Prix, które tu mieliśmy, w zeszłym roku, było bardzo popularne wśród ludzi - dodał Alesi.

GP Francji to jeden z oryginalnych wyścigów z Mistrzostw Świata F1 z 1950 roku, ale sam wyścig sięga w swej historii aż do 1906 roku.

- Dla F1 nie jest problemem posiadanie Grand Prix we Francji. Wina leży po stronie kraju. Oczywiście częścią mojej nowej roli będzie wysłanie listu z prośbą o spotkanie z prezydentem Francji, ale nie wiem, czy tak się stanie. Jeśli tak będzie i uda nam się odzyskać GP Francji, będę najszczęśliwszym człowiekiem na świecie - zapewnił prezes Paul Ricard.

Paul Ricard pozostaje w rękach Slaviki Ecclestone, która stwierdziła, że ​​jest właścicielem obiektu w ramach ugody rozwodowej, ale dodanie Alesiego do organizacji jest częścią poważnej zmiany zarządzania.

- Zarząd w Paul Ricard zmienił się całkowicie. Wcześniej byli to ci sami ludzie od 20 lat. Nowi dyrektorzy szukali prezesa, a ja byłem już w obiegu, więc mnie poprosili. Dla mnie bycie prezydentem w Paul Ricard znaczy bardzo wiele, więc się zgodziłem. Tor znajduje się zaledwie 120 kilometrów od miasta Awinion, a kiedy byłem dzieckiem, przyjeżdżałem oglądać tam testy Formuły 1. Moja pasja do sportów motorowych wyrosła na tej ziemi - wyjaśnił Alesi.