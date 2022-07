Alex Albon został mocno uderzony z tyłu przez Sebastiana Vettela, gdy kierowcy hamowali, aby uniknąć kolizji Zhou Guanyu i George'a Russella, do której doszło tuż po starcie GP Wielkiej Brytanii.

Kierowca Williamsa stracił panowanie nad bolidem i mocno uderzył w ścianę po prawej stronie oddzielającą tor od alei serwisowej, a następnie został trafiony przez inne samochody.

Po zatrzymaniu się FW44 na środku toru odpowiedział „Nic mi nie jest”, gdy inżynier zapytał o jego stan. Po wstępnej kontroli w centrum medycznym na Silverstone został zabrany do szpitala w Coventry na dalsze badania.

Później Williams poinformował: - Z przyjemnością potwierdzamy, że z Alexem wszystko w porządku i został wypisany ze szpitala w Coventry. Dziękujemy za wszystkie słowa wsparcia.

- Jestem bardzo zadowolony, że ze wszystkimi pozostałymi zaangażowanymi w incydent na pierwszym okrążeniu jest w porządku - powiedział Albon. - Dziękuję pracownikom medycznym na torze i w szpitalu w Coventry. Szkoda, że nasz wyścig zakończył się zanim się zaczął, ale jesteśmy już w pełni skoncentrowani na rundzie w Austrii.

Rozmawiając z Motorsport.com szef zespołu Williams Jost Capito powiedział, że Albon najbardziej ucierpiał w wyniku uderzenia w pitwall.

- Jest trochę obolały - powiedział Capito. - Zobaczymy, w jakim stanie będzie następnego dnia. To duża ulga. Dla mnie to najważniejsze, wszystko inne już wtedy staje się nieistotne. Bolały go trochę plecy, dlatego wymagana była ostrożność.

- Widzicie, jak ważne jest kontynuowanie pracy nad poprawą bezpieczeństwa kierowców. To trafienie w tył bolidu Alexa nie było tak mocne, poczuł dopiero ciężkie uderzenie w pitwall - dodał. - Takie są wyścigi. Nie można być z tego powodu sfrustrowanym. Najważniejsze, że wszyscy są cali i zdrowi, wtedy wszystko inne nie ma znaczenia.

Williams może teraz skupić się na odbudowaniu FW44 na GP Austrii, które odbędzie się już w tym tygodniu. Na Silverstone to właśnie w aucie Albona zainstalowano najnowszy pakiet aktualizacji po wytężonej pracy zespołu w fabryce w Grove. Plan zakładał, że nowe części trafią też do auta Nicholasa Latifiego, ale dopiero na Red Bull Ringu.

Zapytany o możliwości produkcyjne ekipy, w kontekście poprawek dla obydwóch bolidów, Capito odparł: - Zobaczymy. W każdym razie nie jesteśmy w dobrej sytuacji. Sprawdzimy najpierw jakie są uszkodzenia.

