Alfa Romeo nie sięgnęła po punkty w Grand Prix Węgier zamykającym pierwszą część sezonu Formuły 1 2022.

Zhou Guanyu zajął trzynaste miejsce. Valtteri Bottas wycofał się z powodu awarii.

Obaj kierowcy ekipy z Hinwil zaliczyli słabe starty do niedzielnych zawodów. Zhou, który był dwunasty w kwalifikacjach, spadł na początku wyścigu na siedemnaste miejsce. Bottas, który ruszał z ósmego pola, po pierwszym okrążeniu na Hungaroringu był trzynasty.

- Myślę, że nasz plan na niedzielę nie do końca się powiódł. Na pierwszym okrążeniu mieliśmy problemy i na kilku kolejnych straciliśmy nieco grunt pod nogami. Strategia jednego pit-stopu nie wypaliła, musieliśmy zaliczyć dodatkowy zjazd do alei serwisowej, przez co znalazłem się z tyłu stawki. To było dość frustrujące, bo przekreśliło moje szanse na dobry wynik - opowiadał Zhou. - Poza tym uważam, że mieliśmy niezłe tempo i zasłużyliśmy na trochę więcej, bo pod względem osiągów wydawało się, że wróciliśmy do tego, co było w okolicach rundy na Silverstone.

- Do tej pory wiele nauczyłem się w tym sezonie, było zarówno ciężko, jak i fajnie, ale wciąż jest wiele do poprawy. Dobrze jest mieć teraz małą przerwę i mam nadzieję, że wrócimy jeszcze silniejsi i będziemy walczyć o lepsze wyniki - dodał tegoroczny debiutant w królowej sportów motorowych.

W C42 Bottasa zawiódł układ paliwowy gdy podążał na dziesiątej pozycji.

- Było zdradliwie, trochę jak we Francji, ponieważ twarde opony nie dochodziły do właściwego okna pracy tak szybko, jak miałem nadzieję - powiedział Fin. - Próbowaliśmy, myśleliśmy, że to będzie dla nas najlepsza szansa, ale ostatecznie tak nie było. Nastawiliśmy się na strategię jednego postoju i ciężko nam było z niej zrezygnować. Na dodatek kilka okrążeń przed końcem musiałem zatrzymać samochód z powodu problemu technicznego. Oczywiście to niefortunne i zbadamy z zespołem co się stało, ale i tak uważam, że punkty wydawały się mało prawdopodobne. Z niecierpliwością czekam teraz na letnią przerwę, aby naładować baterie i wrócić pełen energii na drugą połowę sezonu.

- Wiązaliśmy duże nadzieje z tym dniem, lecz koniec końców jesteśmy rozczarowani - przyznał szef stajni, Frederic Vasseur. - Na starcie, w przypadku obu samochodów, straciliśmy pięć pozycji i byliśmy świadomi ciężkiego popołudnia w kontekście zdobycia kilku punktów. Valtteri zdołał przebić się do pierwszej dziesiątki i był w niej do ostatnich chwil, ale problem z układem paliwowym sprawił, że musiał wycofać się. Zhou również miał kłopoty na starcie. Udało mu się przedrzeć na trzynaste miejsce, ale jako zespół liczyliśmy na dużo więcej. Szkoda, że tak się to ułożyło, po dobrych osiągach, które pokazaliśmy w kwalifikacjach. Przed nami przerwa letnia, w trakcie której przeanalizujemy, co poszło nie tak, aby wrócić do walki o punkty podczas trzech ostatnich europejskich wyścigów pod koniec lata.

Alfa Romeo zajmuje szóste miejsce w klasyfikacji konstruktorów.