Włoska marka rozpoczęła współpracę z Sauberem w 2018 roku, zostając sponsorem tytularnym ekipy z Hinwil.

Negocjacje dotyczące przedłużenia umowy trwały od kilku miesięcy, a nowe przepisy, które wejdą w życie w przyszłym sezonie, pomogły zachęcić Alfę do pozostania w sporcie.

Potwierdzenie oznacza, że w najbliższych latach zespół nadal będzie zatrudniał przynajmniej jednego kierowcę z Akademii Ferrari.

Obecnie miejsce to zajmuje Antonio Giovinazzi, natomiast Callum Ilott, również protegowany Ferrari, pełni w tym roku rolę kierowcy rezerwowego oraz bierze udział w wybranych piątkowych treningach. Kierowcą rezerwowym i testowym jest też Robert Kubica.

Wychowankowie FDA, Mick Schumacher i obecny lider F2 - Robert Shwartzman są również potencjalnymi kandydatami do przyszłego składu.

- Alfa Romeo, jako historyczna włoska marka motoryzacyjna, narodziła się na torze wyścigowym - powiedział prezes Alfy Romeo, Jean-Philippe Imparato. - Dzisiaj jesteśmy dumni, że możemy kontynuować honorowanie tego wyścigowego DNA, umieszczając je w sercu przyszłości naszej marki. Jesteśmy napędzani przez pasję i doskonałość.

- F1 stanowi najnowocześniejsze laboratorium dla przyszłej elektryfikacji gamy naszych samochodów, w pełni spójne z naszą wizją na najbliższe lata. Ponadto, sporty motorowe przynoszą nieporównywalną globalną ekspozycję, którą chcemy wykorzystać do osiągnięcia sukcesu w przyszłości - dodał.

Szef zespołu Fred Vasseur powiedział: - Alfa Romeo była niesamowitym towarzyszem w ciągu ostatnich kilku lat, a my jesteśmy jeszcze bardziej podekscytowani rozdziałami, które są jeszcze przed nami.

- Nowe przepisy dają nam szansę na zrobienie kolejnego kroku naprzód i jestem przekonany, że jesteśmy doskonale przygotowani do tego, aby wspólnie osiągnąć wielki sukces. Z niecierpliwością czekamy na naszą wspólną przyszłość i na to, by nadal przesuwać się w górę stawki - dodał.

- Ta relacja jest również bardzo ważna dla całej naszej firmy, poza torem: praca, którą wykonaliśmy w świecie motoryzacyjnym pokazała zakres technologii i umiejętności produkcyjnych Sauber Engineering i jesteśmy pewni, że możemy kontynuować działania dla Alfy Romeo nad nowymi i ekscytującymi projektami, które będą kształtować przyszłość przemysłu samochodowego. Alfa Romeo to nie tylko ważny partner do współpracy, ale marka, która pokazuje, że mówimy poważnie o biznesie. Dalsza kooperacja przekłada się na stabilne środowisko, coś, co pokazuje, że jest to prawdziwe partnerstwo, które wykracza poza sponsoring.

- Jesteśmy zaangażowani w kształtowanie zespołu i marki, aby przywrócić Alfę Romeo na szczyt sportów motorowych; dla zespołu jest to również ogromny impuls wizerunkowy - podsumował.

Alfa Romeo miała do tej pory trudny sezon 2021 i obecnie zajmuje ósme miejsce w klasyfikacji konstruktorów. Kimi Raikkonen i Antonio Giovinazzi zdobyli dla zespołu po jednym punkcie.