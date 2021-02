Powyższym twierdzeniem podzielił się reprezentant ekipy z Hinwil - Antonio Giovinazzi, który widział już tegoroczny samochód Alfy Romeo, określając go „jest naprawdę piękny”.

- Dużo pracowałem w symulatorze, a teraz przed nami prezentacja i testy - powiedział Giovinazzi dla Sky Sport 24.

- Malowanie jest bardzo ładne, ale największa osobliwość jest z przodu - kontynuował, odnosząc się do podobno bardziej zwężonego nosa bolidu. - Mam nadzieję, że zyskamy dzięki temu kilka dziesiątych sekundy. Niewiadomą pozostaje kwestia jednostki napędowej, ale mamy nadzieję, że będzie działała lepiej i zapewni nam więcej zabawy.

- Moim marzeniem jest, aby Alfa Romeo stanęła na podium i mam nadzieję, że to mi się uda - mówił o celach na sezon 2021. - Oczywiście, aby osiągnąć to, potrzebujemy konkurencyjnego samochodu, szczęścia i musimy na to zapracować. W każdym razie pracujemy bardzo ciężko, nawet pod kątem fizycznym starałem przygotować się jak najlepiej. Mam nadzieję, że na pierwszy wyścig w Bahrajnie będę miał dobry samochód.

Jeśli chodzi o ogólną sytuację w świecie F1, dodał: - Zeszły rok był naprawdę inny. Ciężko było obserwować Monzę bez kibiców. Teraz zaczynamy od nowa. Formuła 1 wykonała dużo pracy w zeszłym roku i ostatecznie mogliśmy pójść naprzód. Na kilku torach pojawili się już fani, ale nie mogę doczekać się momentu, w którym trybuny będą pełne, poczynając od Monzy.