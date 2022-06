Alfa Romeo nie kryje determinacji

Formuła 1 po raz pierwszy od trzech lat będzie ścigać się na jednym z najbardziej kultowych obiektów sportowych - na Circuit Gilles Villeneuve w Montrealu.

W zeszłym tygodniu Alfa Romeo nie zdołała sięgnąć po punkty w Grand Prix Azerbejdżanu. To była dopiero druga taka sytuacja w obecnej kampanii. Tym bardziej zespół jest zdeterminowany, aby udowodnić w Kanadzie, że niedawny rezultat jest tylko wyjątkiem od normy.

Reprezentanci zespołu - Valtteri Bottas zajmuje ósme miejsce w klasyfikacji sezonu, Zhou Guanyu wciąż ma tylko jeden punkt na koncie.

Wspaniale, że wracamy do Kanady po tak długim czasie - powiedział Bottas. - Jest to miasto, które naprawdę kocha Formułę 1 i zawsze miło jest przyjechać tutaj i zobaczyć, jak kibice nas witają. W ubiegłym tygodniu mieliśmy trudny dla nas wyścig i w ciągu ostatnich kilku dni spędzonych po Baku przyjrzeliśmy się danym, aby zrozumieć, co poszło nie tak. Podjęliśmy gruntowne kroki, aby mieć pewność, że rozpoczniemy ten weekend z czystym kontem i będziemy mogli powrócić do poziomu konkurencyjności, którym cieszymy się od początku sezonu. Montreal to tor, który znamy dość dobrze, choć po raz pierwszy będziemy się tu ścigać nowymi samochodami, więc naszym celem będzie rozpoczęcie właściwej pracy od samego początku pierwszego treningu.

- Zaletą wyścigów rozgrywanych tydzień po tygodniu jest możliwość wyjechania na tor bezpośrednio po rozczarowującym wydarzeniu i takie jest moje podejście do tego weekendu. Skupiam się na pozytywach z Baku: mój występ w Q1 i sposób, w jaki radziłem sobie w wyścigu aż do wycofania, są punktami wyjściowymi w kontekście Kanady i na tym zamierzam bazować - powiedział Zhou. - Zespół ciężko pracował, aby zrozumieć problem, który mieliśmy i przyjeżdżamy do Montrealu, aby uzyskać wynik, którego nie udało nam się osiągnąć w zeszłym tygodniu. Nigdy się tu nie ścigałem, więc nie znam tego toru, ale jest to jeden z najwspanialszych obiektów Formuły 1 i wielokrotnie oglądałem w telewizji odbywające się tu zawody. Nie mogę doczekać się, kiedy w piątek wsiądę do samochodu.

Alfa Romeo jest obecnie szóstą ekipą w tegorocznej stawce.

