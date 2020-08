Alfa Romeo potrzebuje czasu

Szef Alfy Romeo Racing Orlen - Frederic Vasseur, przyznaje, że zespół pojechał do Austrii na pierwsze rundy sezonu 2020 zupełnie „nie wiedząc, czego się spodziewać”.

- Kilka rzeczy mieliśmy w produkcji, kiedy wyjeżdżaliśmy do Melbourne. Przywieźliśmy je do Spielbergu, ale to oczywiście nie wystarczyło - powiedział Vasseur.

- Nieźle radzimy sobie z tempem wyścigowym, ale w kwalifikacjach to katastrofa - nie ukrywał.

Podkreślił, że zespół powinien "zachować spokój, nie reagować przesadnie, tylko zrozumieć" obecną sytuację, ale dodał: - Musimy być realistami. To zajmie trochę czasu, bo jest też niepewność co do naszego budżetu. Należy zacisnąć pasa dopóki nie będziemy mieli lepszego wyobrażenia o kalendarzu i ile będzie wyścigów.

Jednym z głównych problemów Alfy Romeo są słabe osiągi silnika Ferrari. Zapytany o to, Vasseur powiedział: - Część rzeczy nie jest od nas zależna, a część tak.

- W kontekście tego, na co mamy wpływ, możemy to dość szybko poprawić. Jeśli uda nam się w kwalifikacjach zdobyć wyższe pozycje, pozwoliłoby nam to na walkę o punkty.

Mówi się również, że pośród zmagań Alfy Romeo Kimi Raikkonen może odejść z zespołu po sezonie 2020. Na jego miejsce przypisywani są startujący obecnie w Formule 2 juniorzy Ferrari - Mick Schumacher i Robert Shwartzman.