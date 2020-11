Kubica po raz ostatni jeździł samochodem Alfy Romeo w sierpniu. Polski kierowca wziął udział w treningu przed Grand Prix 70-lecia. Na torze Silverstone zakończył zajęcia z 19 rezultatem. Wcześniej numer 88 został przyklejony na C39 podczas drugiego weekendu w Austrii oraz na Węgrzech.

- Cieszę się, że wracam do kokpitu pierwszy raz od sierpnia - powiedział Robert Kubica. - Brzmi to, jak długi okres czasu, ale byłem zajęty pracą w symulatorze i realizowałem program w DTM. Dla mnie zleciało to dość szybko. Teraz, kiedy sezon w DTM dobiegł końca, nie mogę doczekać się powrotu do pełnoetatowej roli w Alfie Romeo Racing Orlen. Wciąż mamy o co walczyć i jestem pewien, że moja praca wniesie pozytywny wkład w wysiłki zespołu.

Szef ekipy, Frederic Vasseur, dodał: - Cieszymy się, że Robert wróci do samochodu w pierwszej sesji treningowej. Jego wkład w pracę zespołu był, jak dotąd, ważny w tym sezonie, a możliwość wykorzystania jego doświadczenia i umiejętności, tutaj, w Bahrajnie, pomoże zespołowi kontynuować obecną ścieżkę rozwoju. Bardzo dobrze zna tor Sakhir, co będzie dla nas pomocne w pracy podczas tego weekendu.

Napięte terminarze Deutsche Tourenwagen Masters i F1 uniemożliwiały wcześniejsze występy. Sezon w DTM zakończył się niespełna trzy tygodnie temu.

W pierwszym treningu przed Grand Prix Bahrajnu, 27 listopada Kubica przejmie samochód Kimiego Raikkonena. Potem Fin wróci za kierownicę swojego bolidu na pozostałą część weekendu.

Kubica prawdopodobnie weźmie też udział w pierwszej sesji treningowej przed Grand Prix Abu Zabi, finałem sezonu 2020.