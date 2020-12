Kimi Raikkonen mijając linię mety na torze Yas Marina, na dwunastym miejscu, był najszybszym kierowcą w samochodzie wyposażonym w silnik Ferrari. Fin zdołał obronić się przed mocno atakującym reprezentantem ekipy z Maranello - Charlesem Leclerkiem. Giovinazzi zostawił za sobą kierowców Haasa i Nicholasa Latifiego z Williamsa. W końcówce wyścigu podążał lepszym tempem niż George Russell, ale zabrakło okrążeń na zaatakowanie piętnastej pozycji.

Alfa Romeo Racing Orlen zakończyła tegoroczne mistrzostwa na ósmym miejscu w klasyfikacji konstruktorów.

- To był pozytywny wyścig z dobrym tempem, zwłaszcza w porównaniu do ostatnich kilku tygodni - powiedział Kimi Raikkonen. - Byliśmy dość blisko rywali podążających przed nami, ale nic więcej już nie udało się wyciągnąć. Udanie zakończyliśmy sezon, który oczywiście był nieco rozczarowujący pod względem wyników. Już po testach wiedzieliśmy, że czeka nas trudny rok, ale zespół dobrze się zregenerował i pod koniec postawiliśmy kilka kroków naprzód. Mam nadzieję, że w przyszłym sezonie będziemy kontynuowali postępy, ale najpierw cieszmy się wolnym czasem spędzonym w domu z naszymi rodzinami.

- Nie był to najłatwiejszy wyścig. Po starcie niewiele się działo - mówił Giovinazzi. - Zdecydowaliśmy się pozostać na średniej mieszance, kiedy wyjechał samochód bezpieczeństwa mając nadzieję, że później wykorzystamy jakąś neutralizację. Do tego jednak nie doszło, co odbiło się na naszym wyścigu. Zakończył się ciężko sezon, ale sądzę, że spisaliśmy się możliwie jak najlepiej. Poczyniliśmy dobre postępy w stosunkowo krótkim okresie czasu. Wciąż jest wiele do poprawy i mam nadzieję, że w 2021 roku będzie nas stać na więcej, abyśmy mogli bawić się lepiej i walczyć o punkty w już szybszym samochodzie. Jeśli o mnie chodzi, jestem zadowolony z rozwijania się, jako kierowca, co było moim głównym celem na ten sezon i liczę, że uda się to kontynuować w przyszłym roku.

Szef zespołu, Frederic Vasseur dodał: - Kończymy sezon z pozytywnymi osiągami przez cały weekend. W sobotę doprowadzaliśmy jeden samochód do Q2, mieliśmy tempo niektórych bolidów przed nami, a linię mety przekroczyliśmy jako najszybsze auto z silnikiem Ferrari, utrzymując Leclerca i Vettela za nami. Wyciągnęliśmy wszystko co mogliśmy z tego wyścigu, był to dobry występ wszystkich członków zespołu, co pokazuje, jak dużą poprawę poczyniliśmy w porównaniu z początkiem roku. To nie była łatwa kampania, ponieważ tak wiele wyścigów w krótkim czasie miało duży wpływ na personel i bardzo utrudniało pracę nad rozwojem samochodu. Normalnie jest to proces, który trwa dziewięć miesięcy. Zrobiliśmy jednak krok naprzód, co jest świadectwem dobrze wykonanej pracy zarówno w Hinwil, jak i na torze. Miejmy nadzieję, że przeniesiemy ten impet na zimę i nowy sezon.

Kimi Raikkonen sezon 2020 zakończył na szesnastym miejscu, z czterema punktami na koncie. Taki sam dorobek ma Antonio Giovinazzi.