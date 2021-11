Do Alfy Romeo, jako kierowca wyścigowy, w przyszłorocznych mistrzostwach dołączy Guanyu Zhou. Będzie to dla niego debiut w królowej sportów motorowych.

Odnosząc liczne sukcesy swojej karierze, 22-letni Zhou od pewnego czasu znajduje się na celowniku wielu zespołów F1. W 2015 roku zajął drugie miejsce we włoskiej F4, a następnie odnosił zwycięstwa w Euro F3 i F2. Szczególnie sezon 2021 jest dla niego przełomowy. Obecnie zajmuje drugie miejsce w Formule 2 i jest gotowy do walki o tytuł w dwóch ostatnich rundach sezonu w Arabii Saudyjskiej i Abu Zabi.

Zostając kolegą zespołowym Valtteriego Bottasa, jest pierwszym chińskim kierowcą, który będzie startował w F1. Zhou zajmie w ekipie z Hinwil miejsce Antonio Giovinazziego.

- Od najmłodszych lat śniłem o tym, aby wspiąć się jak najwyżej w sporcie, który jest moją pasją i teraz to marzenie się spełniło - powiedział Zhou. - To dla mnie zaszczyt, że mogę rozpocząć karierę w Formule 1 w kultowym zespole, który w przeszłości wprowadził do Formuły 1 tak wiele młodych talentów.

- Czuję się dobrze przygotowany na ogromne wyzwanie, jakim jest Formuła 1, szczyt mojej dyscypliny sportu, u boku sprawdzonego, światowej klasy talentu, jakim jest Valtteri Bottas - dodał. - Chciałbym podziękować zespołowi Alfa Romeo Racing Orlen za tę szansę. W przyszłym roku moim celem będzie nauczenie się jak najwięcej i jak najszybciej. Bycie pierwszym w historii chińskim kierowcą w Formule 1 to przełom w historii chińskiego motorsportu. Wiem, że sporo oczekuje się ode mnie i jak zawsze potraktuję to jako motywację, aby stawać się lepszym i osiągać więcej.

- Z przyjemnością witamy Guanyu Zhou w Alfa Romeo Racing Orlen - oświadczył szef zespołu, Frederic Vasseur. - Jest on bardzo utalentowanym kierowcą, o czym świadczą jego wyniki w F2, a my z niecierpliwością czekamy, aby pomóc mu jeszcze bardziej rozkwitnąć w Formule 1. Jesteśmy dumni z naszego składu na 2022 rok i pewni, że Zhou będzie dobrze współpracował z Valtterim. Cieszymy się również na powitanie wszystkich nowych chińskich kibiców. Alfa Romeo Racing Orlen jest historyczną marką, która uosabia ducha Formuły 1 i zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby doświadczenie naszego sportu było wspaniałe w Chinach.

Mówiąc o rozstaniu z Giovinazzim, Vasseur dodał: - Pożegnanie z kierowcą nigdy nie jest łatwe, szczególnie w przypadku Antonio, który był częścią zespołu przez tak długi czas. Będziemy wspominali wspólne, dobre chwile i wyciągali wnioski z tych złych, wiedząc, że te wszystkie momenty sprawiły, iż rozwinęliśmy się razem jako zespół. Życzymy Antonio wszystkiego najlepszego na przyszłość, po sezonie 2021: do tego czasu mamy jeszcze trzy wyścigi, chcąc wspólnie osiągnąć kilka dobrych wyników i mocno zakończyć rok.

W dzisiejszym oświadczeniu nie było żadnych informacji w kontekście Roberta Kubicy i tego, czy będzie kontynuował współpracę z Alfą Romeo, jako kierowca rezerwowy i testowy.

Zhou zasiądzie za kierownicą bolidu Alfy Romeo już podczas grudniowych testów w Abu Zabi.

