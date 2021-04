Chaotyczny wyścig, rozpoczęty na mokrym torze sprawił, że reprezentanci Alfy Romeo - Kimi Raikkonen i Antonio Giovinazzi przez większość dnia ścigali się w pierwszej dziesiątce lub w jej okolicach. Po dobrym starcie w zdradliwych warunkach, obaj podążali na trzynastym i czternastym miejscu.

Kolizja Bottasa i Russella spowodowała wywieszenie czerwonej flagi, po której Kimi i Antonio wznowili wyścig z miejsc ósmego i jedenastego. Fin ostatecznie spadł na dziewiątą pozycję, a podczas dwunastu ostatnich okrążeń musiał utrzymać za sobą Estebana Ocona, Fernando Alonso i Sergio Pereza.

Antonio Giovinazzi po kłopotach technicznych i związanym z tym dodatkowym pit stopie, minął linię mety jako czternasty.

Po wyścigu Raikkonen otrzymał niespodziewanie 30-sekundową karę, która wypchnęła go poza punktowaną dziesiątkę.

Czytaj również: Kary dla Strolla i Raikkonena

- Po raz kolejny pokazaliśmy, że mamy samochód, który może walczyć o punkty w niedzielę, choć nie możemy zapomnieć o tym, że nie udało nam się uzyskać tego bardzo dobrego wyniku - powiedział szef zespołu, Frederic Vasseur. - Warunki nie były łatwe, ale jako zespół wykonaliśmy dobrą robotę, aby pozostać w walce. Kimi potrzebował skorzystać z całego swojego doświadczenia, aby utrzymać rywali z tyłu pod koniec wyścigu, natomiast oczywiście bardzo rozczarowujące było to, że problem techniczny spowodował, iż Antonio stracił dobrą pozycję, kiedy mogliśmy mieć dwa samochody w pierwszej dziesiątce. Pomijając ten problem oraz karę, która odebrała nam dwa punkty, wynik daje nam pewność siebie przed następnymi wyścigami, choć było to kolejne przypomnienie, jak małe różnice są w środku stawki i jak bardzo musimy się poprawiać, aby wyprzedzić najbliższych rywali.

- Zdobycie punktów po starcie z szesnastego pola byłoby świetną historią - przyznał Kimi Raikkonen. - Warunki były bardzo trudne, tor był śliski i nigdy do końca nie wysechł, łatwo było popełnić błąd. Dobrze wystartowaliśmy, choć nic nie widzieliśmy we mgle. Potem dobrze nam szło na przejściówkach, które skończyły się w momencie, gdy tor był już wystarczająco suchy, aby założyć slicki. Po czerwonej fladze mieliśmy trochę więcej kłopotów, ale udało nam się wykorzystać układ toru na naszą korzyść i utrzymać wszystkich innych z tyłu, aby ukończyć wyścig na dziewiątym miejscu. Niestety, dostaliśmy karę, przez co nie mamy się czym pochwalić, ale przynajmniej możemy pozytywnie spojrzeć na nasz występ. Dwa wyścigi z rzędu walczyliśmy o punkty, miejmy nadzieję, że uda nam się jeszcze bardziej poprawić.

- Do czasu problemów technicznych, mieliśmy fantastyczny wyścig pokazując nasz prawdziwy potencjał - powiedział Antonio Giovinazzi. - Warunki na początku były bardzo trudne, przypominały Hockenheim z 2019 roku z bardzo słabą widocznością. Wraz z Kimim mieliśmy szanse na pierwszą dziesiątkę. Niestety u mnie pojawił się kłopot z hamulcami i musiałem zaliczyć dodatkowy pit stop. Skupiam się jednak na pozytywnych kwestiach, mamy dobry samochód, który pokazał, że możemy w większości wyścigów walczyć o pierwszą dziesiątkę. Mam nadzieję, że w przyszłości szczęście będzie po naszej stronie i zostaniemy wynagrodzeni tak, jak na to zasługujemy.

Galeria: Alfa Romeo Racing Orlen podczas GP Emilii-Romanii

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41, Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41 1 / 7 Autor zdjęcia: Zak Mauger / Motorsport Images Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41, in the gravel 2 / 7 Autor zdjęcia: Charles Coates / Motorsport Images Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41, Mick Schumacher, Haas VF-21 3 / 7 Autor zdjęcia: Mark Sutton / Motorsport Images Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41, Lewis Hamilton, Mercedes W12, in the pit lane 4 / 7 Autor zdjęcia: Glenn Dunbar / Motorsport Images Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41, Pierre Gasly, AlphaTauri AT02 5 / 7 Autor zdjęcia: Mark Sutton / Motorsport Images Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02 6 / 7 Autor zdjęcia: Charles Coates / Motorsport Images Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41, Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41 7 / 7 Autor zdjęcia: Mark Sutton / Motorsport Images