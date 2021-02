Podczas sezonu 2020 krążyło wiele spekulacji, że Giovinazzi pożegna się z Alfą Romeo, a jego miejsce zajmie kolejny z protegowanych Ferrari - Mick Schumacher. Ekipa z Hinwil utrzymała jednak w składzie Włocha, jak również Kimiego Raikkonena.

- Oczywiście zastanawialiśmy się nad tym, ale decyzja, czy Mick dostanie u nas szansę, nie należała do naszego zespołu - wyjaśnił Jan Monchaux. - Ferrari dokonało innego wyboru. Wynikać to mogło m.in. z powiązań komercyjnych Ferrari i Alfy. Możliwe, że w przypadku włoskiej marki, takiej jak Alfa Romeo, opowiedzieli się za posiadaniem w bolidzie włoskiego kierowcy.

27-letni Giovniazzi przyznaje, że nadal jest blisko związany z Ferrari. W zeszłym tygodniu odwiedził ich bazę w Maranello.

- Kontynuowanie współpracy z Ferrari i w razie potrzeby możliwość wskoczenia do ich bolidu, są dla mnie bardzo ważne - powiedział Giovinazzi.

- Czuję, że jestem lepiej przygotowany niż w poprzednich sezonach. Z każdym rokiem robię postępy i staram się pracować nad swoimi słabszymi stronami - przekazał.

Szef Alfy Romeo Racing Orlen, Frederic Vasseur, dodał: - Wyniki Antonio muszą być bardziej regularne. Nadeszła pora, aby wziął na siebie większą odpowiedzialność.

Monchaux jest zdania, że utrzymanie Giovinazziego w składzie to właściwe rozwiązanie dla zespołu.

- Jeśli chodzi o nadchodzący sezon, wolę mieć zawodnika, którego znam i który zna nasz samochód. To lepsze rozwiązanie niż rozwijanie innego kierowcy w celu wyciągnięcia z niego pełnego potencjału. Sądzę, że ekipy które zmieniły jednego, czy nawet dwóch kierowców, albo postawiły na debiutantów, skomplikowały sobie życie bardziej, niż było to konieczne. W perspektywie średnio lub długoterminowej, mogą na tym skorzystać, ale w 2021 roku, jeśli nie będzie to nowy Charles Leclerc, znajdą się w trudniejszym położeniu. W tym kontekście nasza sytuacja nie jest taka zła - uznał.

Malowanie kasku Antonio Giovinazziego na sezon 2021: