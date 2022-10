Valtteri Bottas zasiadający za kierownicą Alfy Romeo C42 zakończył siedemnastą rundę sezonu F1 2022 na jedenastym miejscu.

Drugi z reprezentantów ekipy z Hinwil - Zhou Guanyu nie dotarł do mety. Był ofiarą kolizji do której doprowadził Nicholas Latifi z zespołu Williams.

Mimo trudów minionego weekendu, Alfa Romeo utrzymała szóste miejsce w klasyfikacji konstruktorów.

- Biorąc po uwagę pozycję startową, prawdopodobnie osiągnęliśmy maksymalnie to co mogliśmy - powiedział Bottas. - Oczywiście jest to zawsze frustrujące gdy finiszuje się zaledwie jedną pozycję poza punktowaną dziesiątką, ale przynajmniej udało się uniknąć błędów.

- Pod koniec wyścigu miękkie opony zaczęły tracić swoje właściwości i nie byłem w stanie zbliżyć się do Gasly’ego, ale właściwą była decyzja, aby skorzystać z nich w drugim stincie - dodał. - Nie sądzę, aby jakakolwiek inna mieszanka zapewniła nam lepszy wynik. Da się wyciągnąć kilka pozytywnych wniosków z tego weekendu. W piątek pokazaliśmy dobre tempo, a do Japonii przywieziemy kilka poprawek. Nasz samochód pracuje nieco lepiej w suchych warunkach, więc mamy nadzieję na sprzyjającą pogodę na Suzuce.

- Rozczarowujące jest zakończenie wyścigu taką kraksą, ale nie byłem w stanie nic zrobić w tej sytuacji - powiedział Guanyu. - Podążałem obok Latifiego w czwartym zakręcie, a on w pewnym momencie całkowicie zamknął przestrzeń i zepchnął mnie w ścianę. Dostał karę za ten incydent, ale dla mnie to niewiele zmienia. Zdarzenie było szczególnie denerwujące, ponieważ mieliśmy przyzwoite tempo. Zostawiamy ten dzień za sobą i przenosimy uwagę na Suzukę. To dla nas nowa szansa na dobry wynik i nie mogę doczekać się wyścigu na tym torze.

Szef zespołu, Frederic Vasseur potwierdził, że zespół przygotował poprawki dla C42 na GP Japonii, które odbędzie się już w tym tygodniu: - Teraz ruszamy na Suzukę, wiedząc, że nasze tempo na suchej nawierzchni jest w porządku. Wprowadzimy kilka aktualizacji, które powinny poprawić nasze osiągi. Wciąż walczymy o szóste miejsce na koniec mistrzostw.

