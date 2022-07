Alfa Romeo wróciło do F1 w 2019 roku, poprzez umowę z Sauberem, w ramach której włoska marka stała się sponsorem tytularnym i technicznym.

Według Reutersa, dyrektor Alfa Romeo - Jean Philipe Imparato - ogłosił, że obie strony podpisały umowę o przedłużeniu współpracy na 2023 rok.

- Podpisałem dziś rano przedłużenie umowy na przyszły rok - powiedział Imparato.

- Co roku w lipcu oceniamy sytuację. Jeśli w przyszłości uznamy, że nie jesteśmy już zainteresowani F1, albo nie zwracają się nasze inwestycje, to pomyślimy wtedy co dalej. Jednak wszystko zostanie zrobione w odpowiednim porządku - mówił dyrektor Alfa Romeo.

Zespół nie ustosunkował się jeszcze do tych doniesień.

Alfa Romeo cieszy się jak na razie niezłym sezonem, po trzech trudnych latach. Zespół z Hinwil jest szósty w klasyfikacji konstruktorów i zdobył już prawie czterokrotnie więcej punktów, niż przez cały poprzedni sezon.

Sauber był łączony z wykupieniem przez Audi, jako część planów dołączenia do F1 niemieckiej marki. Jednakże Imparato nie obawiał się zainteresowania z innych stron.

- Co roku będziemy podejmować decyzję w kwestii następnego roku - powiedział.

- Nie jesteśmy częścią żadnych długofalowych zobowiązań. Więc, żeby była jasność: jakiekolwiek negocjacje w kwestii silnika i zespołu są kierowane przez Freda Vasseura i Saubera w jak najlepszym interesie zespołu.

- Alfa Romeo jest zainteresowane zwrotem inwestycji każdego roku i lepszymi wynikami co sezon. To tyle - powiedział Imparato.