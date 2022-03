Alfa Romeo zaprezentowała barwy C42

Alfa Romeo F1 Team Orlen ogłosił wcześniej w tym miesiącu, że formalnie zaprezentuje swój nowy bolid po pierwszej, przedsezonowej sesji testowej F1, która odbyła się dopiero co na torze Circuit de Barcelona-Catalunya. Tym samym są ostatnią ekipą w stawce, która dokonała oficjalnej premiery barw na tegoroczne mistrzostwa.

Reprezentanci ekipy z Hinwil - Valtteri Bottas i Guanyu Zhou oraz kierowca rezerwowy - Robert Kubica, wzięli udział w testach w tym tygodniu zasiadając w nowym C42, ale samochód był oklejony w czarno-biały kamuflaż.

Po oficjalnej, niedzielnej premierze, wiadomo już, że na ten sezon zespół zachował tradycyjną kolorystykę marki Alfa Romeo, ale to czerwony stał się bardziej dominujący kosztem białego, w porównaniu do kampanii 2021.

Tegoroczny bolid ma czerwony kolor na większości nosa, halo oraz pokrywie silnika, a na niej napis „Alfa Romeo” wykonany staromodną czcionką.

Malowanie zostało stworzone przez biuro projektowe Centro Stile firmy Alfa Romeo. Według zespołu, jest to „wspaniały, a jednocześnie subtelny ukłon w stronę przeszłości, przywołujący historyczne wzory sprzed lat oraz dziedzictwo Alfy Romeo i Sauber Motorsport, w 30. roku działalności zespołu z Hinwil w Formule 1”.

- Początek sezonu to zawsze ekscytujący okres, w którym widzimy owoc pracy setek ludzi przez długi okres czasu - powiedział dyrektor zespołu Frederic Vasseur. - C42 to samochód, na który czekaliśmy z niecierpliwością, nie tylko dlatego, że jest to pierwszy bolid zbudowany przez nas w tym nowym cyklu regulaminowym, w którym wyścigi powinny być bardziej zacięte i emocjonujące, ale także dlatego, że jesteśmy przekonani, że ta konstrukcja pomoże zespołowi zrobić duży krok naprzód w kierunku czołówki.

Oficjalna premiera samochodu C42 następuje po trudnej sesji testowej dla Alfy Romeo w Barcelonie. Zespół znalazł się w dolnej części tabeli w kontekście statystyki ilości przejechanych okrążeń.

Trzy dni jazd były przerywane przez liczne problemy, które ograniczyły zespół do zaledwie 175 kółek pokonanych przez Bottasa, Zhou i Kubicę. Słabiej spisał się tylko Haas.

- Kiedy prezentujemy nowy samochód, możemy na dobre poczuć już początek nowego sezonu. Jednocześnie zdajemy sobie sprawę z tego, że ta premiera jest kamieniem milowym w znacznie dłuższej podróży, w którą nasz zespół zainwestował dużo czasu, zasobów i energii. Zaprojektowanie i zbudowanie tego samochodu było ogromnym przedsięwzięciem. Możemy być dumni z tego, co osiągnęliśmy, ale nasza praca się jeszcze nie skończyła. Chcemy cały czas wyciągać z C42 więcej, aby osiągać cele, które sobie wyznaczyliśmy - mówił dyrektor techniczny Alfy Romeo Jan Monchaux.

Bottas dołączył w tym roku do Alfy Romeo po wcześniejszej współpracy z Mercedesem. Cieszy się z nowych możliwości i jest zadowolony z pierwszych dni w ekipie, mimo że na testach w Barcelonie przejechał tylko 54 okrążenia.

- Jestem pod wielkim wrażeniem naszego nowego bolidu. To oczywiście mój pierwszy samochód w barwach Alfa Romeo F1 Team Orlen, co czyni go jeszcze bardziej wyjątkowym. Już nie mogę się doczekać startu w Bahrajnie. Fantastyczne jest to, że naprawdę nie mamy pojęcia, jak przebiegnie ten pierwszy wyścig. Testy w Barcelonie pozwoliły nam potwierdzić oczekiwania i określić postępy, jakie wykonaliśmy, ale prawdziwy sprawdzian przyjdzie dopiero teraz. Odkąd dołączyłem do Alfy Romeo od razu widziałem w całym zespole wiele motywacji. Wszyscy starają się tutaj pracować ciężej niż inni, aby móc konkurować z najlepszymi. To daje mi motywację do jak najlepszego ścigania - wskazał Valtteri Bottas.

Tegoroczna kampania będzie debiutem dla Guanyu Zhou w królowej sportów motorowych.

- Jestem podekscytowany nowym sezonem, kiedy patrzę na malowanie naszego bolidu C42. Jesteśmy na początku nowej ery w Formule 1. Mamy nowe przepisy i nowe samochody. Wszyscy zaczynamy od zera, a to stwarza dodatkowe szanse wszystkim zespołom. Odkąd dołączyłem do Alfa Romeo F1 Team Orlen, wszyscy byli wobec mnie bardzo pomocni. Praca, zaangażowanie i motywacja każdego członka zespołu napawa mnie dumą i podekscytowaniem. Nie mogę się doczekać, kiedy staniemy na starcie i będę mógł walczyć o wyniki, do których wszyscy jako zespół dążymy - powiedział Guanyu Zhou.

Robert Kubica pozostał w zespole na kolejny sezon, jako kierowca testowy oraz rezerwowy.

- Rozpoczęcie nowego sezonu to zawsze czas, w którym konfrontujemy nasze oczekiwania, nadzieje i plany. Cieszę się, że cały czas wspiera nas w tym PKN Orlen Ze względu na nowe przepisy w tym roku stawka w Formule 1 będzie jeszcze silniejsza. W prace nad bolidem C42 włożono niewiarygodną ilość pracy, dlatego już nie mogę się doczekać, kiedy przekonamy się, ile będziemy mogli dzięki temu osiągnąć. Jako kierowca testowy staram się zapewnić jak największą pomoc w rozwijaniu tego bolidu. Zdaję sobie sprawę z tego, jak każde najmniejsze ulepszenie może wpłynąć na końcowy efekt. Praca, którą teraz wykonujemy, będzie miała kluczowe znaczenie na torze - przekazał Robert Kubica.