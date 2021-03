Odsłonięty na deskach Teatru Wielkiego w Warszawie, C41 pokazał w Bahrajnie niezłą formę. Ostatniego dnia testów Kimi Raikkonen zdołał wykręcić czwarty czas sesji. Ze szczególną uwagą Alfie Romeo przyglądają się w Williamsie. Oba zespoły oraz Haas będą najpewniej walczyć między sobą w dolnych rejonach tabeli.

- Kimi zdawał się być bardzo, bardzo szybki - powiedział Russell. - Trzeba to przyznać. Chociaż muszę dokładnie przyjrzeć się danym, na tę chwilę są największą niespodzianką.

- Szczerze mówiąc, nie jestem w stanie dokładnie określić, gdzie względem nich jesteśmy. Kimi naprawdę wyglądał na szybkiego.

W Hinwil są zadowoleni z postępu jaki udało się wypracować w C41. Antonio Giovinazzi, partner Raikkonena, w rozmowie z Motorsport.com powiedział:

- Jestem zadowolony z pracy wykonanej w Sakhir. Chociaż są to jedynie testy, uważam, że pierwsze wrażenie związane z samochodem jest ważne. Mimo trudnych warunków z silnym wiatrem i piaskiem, ani razu nie miałem poważniejszych problemów. Nawet w takich okolicznościach samochód był stabilny i przyjemny podczas jazdy.

- Powiedziałbym, że pakiet jest naprawdę dobry i powinniśmy być usatysfakcjonowani pracami przygotowawczymi do sezonu.

- Nowe przepisy i opony miały zmniejszyć osiągi, ale muszę powiedzieć, że dostrzegłem progres. Przód samochodu lepiej reaguje, zwłaszcza w wolniejszych sekcjach. Generalnie w zakrętach każdego rodzaju bolid daje dobre odczucia. Poprawiła się również jednostka napędowa. Zauważyliśmy to natychmiast. Z pewnością pomoże nam to zbliżyć się do rywali - podsumował Antonio Giovinazzi.

Pierwsze treningi przez Grand Prix Bahrajnu zaplanowano na piątek.

