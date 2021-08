Już w tym tygodniu Formuła 1 zagości na torze Spa-Francorchamps, raczej w deszczowych warunkach. Później stawka mistrzostw świata uda się do Holandii, a następnie do Włoch.

Alfa Romeo, choć odległe, ma dobre wspomnienia z obiektu położonego w ardeńskim lesie. Zarówno w 1950, jak i 1951 roku wygrywały tu ich samochody. Na liście zwycięzców zapisali się wówczas Juan Manuel Fangio i Nino Farina.

Ekipie z Hinwil nie brakuje motywacji, aby powalczyć o punkty w najbliższy weekend. W tym celu Kimi Raikkonen i Antonio Giovinazzi muszą maksymalnie wykorzystać możliwości bolidu i zaliczyć perfekcyjny weekend.

- Cieszyłem się wolnym okresem: spędzanie tak dużej ilości czasu z rodziną nie jest czymś, co robimy zbyt często, więc chciałem wykorzystać te dni jak najlepiej - powiedział Kimi Raikkonen. - Teraz jednak wakacje są już przeszłością i nie mogę się doczekać, kiedy znów będę się ścigał.

- Spa to idealne miejsce na powrót, to fajny tor, zapewniający dobre ściganie, a niedziele bywają tu nieprzewidywalne - dodał. - Sytuacja na torze będzie podobna do tej sprzed lata: musimy być twardzi, maksymalnie wykorzystując nasz samochód i okoliczności, w celu sięgnięcia po dobry wynik.

Czytaj również: Spa dobrym miejscem na wznowienie rywalizacji

- Spędziłem kilka tygodni z rodziną i przyjaciółmi, co zawsze jest miłą rzeczą, gdy ma się tak napięty kalendarz - przyznał Antonio Giovinazzi. - Letnia przerwa była dobrą okazją, aby trochę potrenować, ale przede wszystkim zregenerować się fizycznie i psychicznie po pierwszych siedmiu miesiącach sezonu. To była miła przerwa i czuję się dobrze, ale nie mogę się doczekać powrotu do samochodu.

- Spa to epicki tor, na którym czuje się, że kierowca może zrobić ogromną różnicę, a ja chcę rozpocząć drugą część sezonu w najlepszy możliwy sposób - dodał. - Jesteśmy zmotywowani, aby nadawać ton od samego początku przygotowań do końca roku.

Alfa Romeo Racing Orlen aktualnie zajmuje przedostatnie miejsce w klasyfikacji konstruktorów. Na koncie mają trzy punkty.

Czytaj również: Bez dramatu dla Schumachera

Polecane video: