Alonso będzie szybki

Na początku lipca Renault poinformowało, że Alonso w ich barwach wróci do Formuły 1. Hiszpan pożegnał się z najważniejszą wyścigową serią świata po rozczarowującym okresie w McLarenie, a teraz zastąpi w Enstone Daniela Ricciardo.

W zależności od decyzji Kimiego Raikkonena, Alonso może wrócić do F1 jako najstarszy kierowca w stawce. Zdaniem Ricciardo wiek nie wpłynie negatywnie na prędkość Asturyjczyka.

- Nikt nie powinien czekać na staruszka. Ja czekam na bardzo szybkiego Fernando - powiedział Ricciardo w rozmowie z dziennikiem AS. - Prawdę mówiąc, nie miałem pewności na co się zdecyduje. Miał wiele zajęć w różnych kategoriach poza Formułą 1. Nie wiedziałem czy nadal chce wrócić do F1, ale wygląda na to, że tak.

- Swój ostatni sezon zakończył ze świetnym bilansem kwalifikacyjnym [21:0], jeździł niesamowicie, a przecież Stoffel Vandoorne [zespołowy kolega z McLarena] to nie byle kto. Alonso ma talent, aby wyciągnąć z samochodu to, co najlepsze. Czekam na dobrze przygotowanego i szybkiego Fernando.

Ricciardo jest przekonany, że Alonso wspólnie z Estebanem Oconem będą w stanie zapewnić Renault postęp.

- Myślę że zarówno w przyszłym roku, jak w następnych latach będą się poprawiać. Esteban ma pewność siebie i wiedzę, ale dołączy do nich ktoś bardzo, bardzo doświadczony. Nie mogę doczekać się ponownej rywalizacji z nim i wydaje mi się, że Renault znacznie się rozwinie w najbliższych latach - zakończył Daniel Ricciardo.