Alonso przybywa na Grand Prix Węgier, ostatnią rundę przed wakacjami w F1, w tygodniu, w którym kończy 40 lat.

Hiszpan zajmuje jedenaste miejsce w klasyfikacji mistrzostw świata, cztery punkty za pierwszą dziesiątką, którą zamyka Sebastian Vettel. Ma dwanaście oczek przewagi nad swoim kolegą z zespołu, Estebana Oconem. Alpine po dziesięciu wyścigach zajmuje siódme miejsce w klasyfikacji konstruktorów.

Węgry to miejsce wspaniałych wspomnień dla Alonso. Na Hungaroringu w 2003 roku odniósł swoje pierwsze zwycięstwo w Formule 1.

- Nie mogę się doczekać. Oczywiście jest to tor, na którym nie ma zbyt wielu momentów na złapanie oddechu, przy tej dużej ilości ciasnych zakrętów. Czujemy się tam jak na dużym torze kartingowym i wszyscy lubimy tam jeździć, ponieważ uważam, że kierowca ma dużo większy wpływ na to co się dzieje, niż na innych obiektach - powiedział Alonso.

- Osiągałem dobre wyniki na Węgrzech, zwłaszcza w 2003 roku, kiedy odniosłem pierwsze zwycięstwo w Formule 1. Kilka razy gościłem na podium, a pole position w 2009 roku było naprawdę dobre. Czuję, że zespół cały czas się poprawia, zwłaszcza w odniesieniu do Silverstone, gdzie oba samochody były na punktowanych pozycjach, więc mamy nadzieję na kolejny dobry weekend.

Czytaj również: Verstappen będzie gotowy

Na Silverstone Alonso przypieczętował swój piąty weekend z rzędu z punktami, po rozczarowaniu w Hiszpanii i Monako. Ponadto zabłysnął w pierwszym w historii wyścigu kwalifikacyjnym, zyskując kilka pozycji na okrążeniu otwierającym.

- Dobrze spisałem się w sprincie kwalifikacyjnym i najlepiej wykorzystałem start wyprzedzając sporo samochodów w pierwszych zakrętach - wspominał Alonso. - Niedzielny wyścig był ciężki i bardzo długi, ale niezły z dobrą strategią i zdobyliśmy trochę więcej punktów dla zespołu. Bardzo miło było zobaczyć też kibiców na trybunach.

Zapytany, co będzie robił w czwartek w dniu urodzin, przekazał: - Nie mogę się doczekać świętowania urodzin podczas weekendu Formuły 1. Przed nami jednak ważne zawody, więc będę całkowicie skoncentrowany na wyścigu. To nasze ostatnie spotkanie przed wakacjami i mam nadzieję, że w Budapeszcie utrzymamy dobrą formę.

Czytaj również: McLaren chce przejąć inicjatywę