Alonso gotowy na Formułę 1

Alonso opuścił Formułę 1 w 2018 roku, kończąc mało udany pobyt w McLarenie. Hiszpan skierował swoje zainteresowanie na inne dyscypliny sportu samochodowego, a połowę sezonu 2019 spędził na przygotowaniach do tegorocznej edycji Dakaru. Zdaniem wielu ekspertów podczas debiutanckiego występu w słynnym maratonie spisał się bardzo dobrze.

38-letni kierowca wielokrotnie sugerował chęć powrotu do F1, a okazją ku temu miała być zapowiadana na rok 2021 rewolucja techniczna, mogąca solidnie zamieszać w stawce. Z powodu spodziewanego kryzysu ekonomicznego zmiana przepisów została odłożona w czasie, ale Alonso nie zaniechał planów powrotu. Szansą może być rotacja w składach zespołów, którą zapoczątkowało rozstanie Ferrari z Sebastianem Vettelem.

Briatore, który doprowadził Alonso do dwóch mistrzowskich tytułów, uważa, że pochodzący z Oviedo kierowca jest gotowy, aby ponownie pojawić się w stawce Formuły 1.

- Fernando jest zmotywowany, rok bez F1 dobrze mu zrobił - powiedział Briatore włoskiemu dziennikowi La Gazzetta dello Sport. - „Odtruł się”, jest dużo spokojniejszy i gotowy, by wrócić.

- Mamy nadzieję, że uda nam się doprowadzić do jego powrotu, ale musimy poczekać i zobaczyć, jak rozwinie się sytuacja z koronawirusem. Dobrze się stało, że zatrzymano [rozgrywki], ale teraz musimy zacząć od nowa.

Ekscentryczny Włoch zabrał również głos w sprawie rozstania Vettela z ekipą Ferrari.

- W F1 zawsze chodzi o opracowanie zwycięskiej receptury. Musisz mieć jednego kierowcę, który walczy o mistrzostwo i drugiego, zabierającego duże punkty rywalom. Vettel zapłacił za to, że do zespołu przybył bardzo szybki chłopak. Zaskoczyło to i jego, i zespół. Podobnie było z Lewisem Hamiltonem w McLarenie [w 2007 roku]. Dwóch równych kierowców w jednej ekipie to zawsze ryzyko wzajemnego odbierania sobie punktów.

- Byłem trochę zaskoczony momentem podjęcia decyzji przez Ferrari. Wciąż jest do rozegrania sezon 2020, a mówimy już o 2021. Nie sądzę, aby Vettel przeszedł do Mercedesa. Mają Hamiltona, który żyje w dobrej komitywie z [Valtterim] Bottasem. Czy warto to zmieniać? - podsumował pytająco Flavio Briatore.