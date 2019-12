Alonso gratulował Hamiltonowi

Hiszpan był zespołowym kolegą Hamiltona w 2007 roku, gdy obaj broni barw McLarena, ale ich relacje nie były najlepsze, z czego żartowano nawet w reklamie Mercedesa. W 2008 roku Alonso zasilił szeregi Renault. Z czasem relacje między zawodnikami poprawiały się, zwłaszcza gdy Hiszpan był na ostatnim etapie swojej kariery w F1.

- Dostałem wiadomość od Fernando, co było dość niesamowite. Jestem mu za to bardzo wdzięczny, ponieważ przez lata przeżyliśmy razem wiele doświadczeń. Zawsze szanuję to, co osiągnął i jego umiejętności - informował Hamilton.

Brytyjczyk nie miał również najlepszych relacji z Sebastianem Vettelem, ale po Austin Hamilton przyznał, że obaj kierowcy darzą się wzajemnym szacunkiem: - Uznanie nie jest czymś, co mnie napędza, ale zdecydowanie to zaszczyt, gdy masz wokół siebie innych kierowców, szczególnie Seba. Przez lata komentowałeś ich umiejętności i masz wiarę w swoje możliwości, a następnie budujesz relacje, które stale się rozwijają. Poświęcenie przez nich chwili czasu i okazania odrobiny szacunku jest niesamowite. Każdy z nas wie, jak trudno jest robić, to co robimy.

- 20 kierowców wie, jakie to trudne, a tylko nieliczni wiedzą, jak trudno jest wygrywać z roku na rok. Seb jest jednym z nich - dodał.