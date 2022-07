Laurent Rossi jest w 100% pewny, że zarówno Fernando Alonso, jak i Oscar Piastri znajdą swoje miejsce w Formule 1 w sezonie 2023. Szef Alpine rozważy jedynie wypożyczenie Australijczyka, aby zapewnić mu fotel w królowej sportów motorowych.

Alpine rozważa obecnie opcje kierowców na przyszły rok. Kontrakt dwukrotnego mistrza świata, Fernando Alonso, dobiega końca, podczas gdy urzędujący mistrz F2 i obecny rezerwowy kierowca Alpine, Oscar Piastri, zamierza awansować do F1.

W ostatnich tygodniach pojawiły się dosyć mocne głosy, które wskazywały na wypożyczenie Piastriego do Williamsa, aby zastąpić Nicholasa Latifiego. Zespół Alpine nie ogłosił jeszcze żadnych nowości dotyczących przyszłości Australijczyka, co prowadzi do rosnących spekulacji w padoku F1 na temat możliwych zwrotów akcji w tym temacie.

Dyrektor generalny Alpine, Laurent Rossi, powiedział, że zespół pracuje nad przyszłością obu kierowców, aby zapewnić im miejsca na przyszły sezon.

- Kontrakt Fernando wygasa po tym sezonie, więc oczywiście z nim rozmawiamy. Budujemy scenariusze dla niego i Oscara. Obaj są świetnymi kierowcami i chcielibyśmy, aby jeździli w przyszłym roku - stwierdził szef Alpine.

Zapytany, czy sądzi, że obaj jego kierowcy będą w stawce w 2023 roku, Rossi odpowiedział "tak sądzę", ale odmówił przedstawienia szczegółów dotyczących tej sprawy.

Rossi dodał, że jego pewność posiadania zarówno Alonso, jak i Piastriego w stawce w przyszłym roku wynika z tego, że analizowane umowy były „bardzo prawdopodobne, bardzo rozsądne i wyobrażają sobie, że zadowoliłyby obu kierowców”.

Rossi dał jasno do zrozumienia, że ​​Alpine nie rozważy całkowitego zwolnienia Piastri ze swojego programu i że każda umowa, aby mógł on ścigać się w F1 dla innego zespołu, byłaby tylko umową wypożyczenia.

- Będę otwarty na wypożyczenie Oscara innemu zespołowi, o ile go odzyskam. Zainwestowaliśmy dużo w Oscara, wierzymy w niego, dlatego jest naszym kierowcą rezerwowym. To bardzo obiecujący talent, bardzo chcielibyśmy zrealizować ten talent w zespole. Wypożyczenie go, tak jak wielu innych kierowców, którzy zaczynają w zespole, aby nauczyć się fachu, byłaby dobrym scenariuszem - podsumował Laurent Rossi.

Szef Williams F1, Jost Capito, powiedział, że zespół ma „różne opcje” do zbadania w temacie swojego składu na przyszły rok. Williams byłby otwarty na wypożyczenie kierowcy, gdyby to zadziałało na korzyść zespołu.

