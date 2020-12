Po dwóch latach przerwy, Alonso znów będzie ścigał się w F1. Podpisał kontrakt z Renault F1, które od sezonu 2021 będzie działało pod marką Alpine.

39-latek zapewnia, że jest w doskonałej formie fizycznej i psychicznej: - Testy psychofizyczne pokazują, że jestem tak samo sprawny jak w 2010 roku. Myślę też, że jestem bardziej dojrzałym kierowcą niż wcześniej. Przeanalizowałem swoją jazdę, aby poprawić ewentualne błędy, a moja prędkość, jest na tym samym poziomie, co wcześniej. Do tego doświadczenia z Le Mans i Indy, dostarczyły mi wielu przydatnych danych.

Alonso podczas minionych testów na torze Yas Marina, potocznie nazywanych testami F1 dla młodych kierowców, uzyskał najlepszy rezultat, za kierownicą bolidu Renault w tegorocznej specyfikacji. Był szybszy niż reprezentanci francuskiego producenta, Daniel Ricciardo i Esteban Ocon, w Q2, w kwalifikacjach do Grand Prix Abu Zabi, na tym samym obiekcie.

Pytany o obawy przed przyszłorocznymi mistrzostwami, odparł: - Czego się boję? Kalendarza składającego się z 23 wyścigów. Oznacza to około 20 dni wolnych w ciągu całego roku.

W rozmowie udzielonej dla Corriere della Sera, ocenia również obecną Formułę 1. Przyznał, że ciężko określić, który z młodych kierowców jest aktualnie najlepszy.

- Trudno powiedzieć, ale przypadek (George'a) Russella jest najbardziej interesujący. W ciągu pięciu dni, a nie stu, przeszedł z ostatniego na pierwsze miejsce w stawce. Wszystko to bez boskiego dotyku, medytacji w Tybecie czy czegoś w tym rodzaju - zaśmiał się Hiszpan.

- Wystarczyło wsiąść do Mercedesa - podkreślił. - Natomiast jeśli mówimy o tym, kogo Hamilton i Bottas najczęściej widzą w swoich lusterkach, są to Verstappen i Leclerc, wyjątkowo utalentowani kierowcy, choć potrzeba kilku lat, aby ich jeszcze ocenić.

Pytany o osobiste cele, podczas powrotu w sezonie 2021, przyznał, że chce zdobyć więcej „niż trzy podia”. Właśnie tyle razy w czołowej trójce meldowali się w tym roku, łącznie, Ricciardo i Ocon.

- Chcę poprawić ten wynik, a później sięgnąć po znacznie więcej - nie ukrywał.

Alonso przewiduje również rekordowy ósmy tytuł dla Lewisa Hamiltona.

- Mercedes ponownie zwycięży w 2021 roku. Red Bull będzie walczył o drugie miejsce, a kto będzie trzeci, to się okaże - uznał. - Prawdziwym wyzwaniem jest rok 2022, ale generalnie wygląda na to, że F1 nie zmieniła się. Ci sami ludzie, te same zasady. Kto był silny dwa lata temu, teraz też jest mocny.

- Jeśli chodzi o mnie, trochę się zmieniłem. Chciałem nowych wyzwań, miałem czas, aby się z nimi zmierzyć i myślę, że mój umysł i ciało są w lepszej formie. Jestem bardziej zrelaksowany, jeśli chodzi o to, czego od siebie wymagam - zakończył.