Autodromo Internacional do Algarve podoba się Hiszpanowi. Reprezentant Alpine podczas piątkowych sesji treningowych przed Grand Prix Portugalii pierwszy raz jeździł na tym torze samochodem F1.

Początek trzeciej rundy sezonu 2021 zdaje się wyglądać obiecująco dla ekipy Alpine, bowiem kolega zespołowy Alonso - Esteban Ocon, w drugiej sesji był szósty.

Alonso daje jasno do zrozumienia, że zaczyna się czuć coraz bardziej komfortowo w A521.

- Tak, było dobrze i byliśmy dziś zadowoleni z samochodu - przyznał Alonso. - Oczywiście to dopiero piątek, ale od pierwszego okrążenia czułem się komfortowo i nie grzebaliśmy zbyt wiele przy ustawieniach, ponieważ wszystko szło w porządku. Najpierw zaliczyliśmy kilka okrążeń, żebym przyzwyczaił się do toru i dowiedział się czegoś więcej o oponach. Asfalt wydaje się być nieco inny niż w zeszłym roku, więc musieliśmy przejrzeć trochę danych w kontekście opon. Ogólnie rzecz biorąc, piątek był udany, ale jutro czeka nas jeszcze więcej pracy.

- Mamy wiele informacji do przeanalizowania, ale to dobry początek weekendu. Podobała mi się jazda na tym torze po raz pierwszy w F1. Sądzę natomiast, że spory ruch na torze może być dużym wyzwaniem w sobotę w kwalifikacjach - kontynuował.

- Myślę, że w porównaniu do Imoli czy Bahrajnu, nie będzie dużych różnic w układzie stawki. Po prostu ten piątek był nieco inny, ale trzymajcie kciuki, abyśmy dalej mieli takie tempo - zakończył.

Ze swojej strony Davide Brivio, dyrektor Alpine F1, dodał: - To był pozytywny dzień dla zespołu. Nie patrzymy zbytnio na czasy, ale rano mogliśmy wypróbować kilka nowych rzeczy w każdym samochodzie i następnie zaliczyć długie przejazdy. Popołudnie Fernando było w porządku. Należy pamiętać, że to jego pierwszy dzień na tym torze. Nie ścigał się tutaj, kiedy F1 przyjechała tu kilka miesięcy temu. Było to pozytywny początek.

