Alonso kierowcą kompletnym

Alonso zadebiutował w F1 w 2001 roku. Hiszpan w trakcie swojej kariery jeździł bolidami napędzanymi jednostkami V10, V8 oraz obecnymi hybrydami V6. Przeżył również kilka zmian koncepcji aerodynamicznych.

Po dwuletniej rozłące Alonso wraca do padoku w barwach Renault, które od przyszłego sezonu występować będzie pod nazwą Alpine. Dwanaście miesięcy później dwukrotnego mistrza świata czeka kolejna, tym razem rewolucyjna zmiana przepisów technicznych.

Podczas promocji serialu dokumentalnego zatytułowanego Fernando, samego kierowcę spytano czy zgadza się ze stwierdzeniem mówiącym, iż jest w czołówce najbardziej kompletnych kierowców Formuły 1.

- Muszę się z tym zgodzić - odparł Alonso. - Uważam się za kompletnego. Chyba dałbym sobie same dziewiątki. Być może jest jakiś szybszy ode mnie na mokrym, albo w sobotę, albo lepiej startuje, ale myślę, iż jestem blisko czołówki biorąc pod uwagę wiele cech, a to się przydaje w mistrzostwach.

- To trochę tak, jakbyś miał sportowca najlepszego w każdej dziedzinie. Koniec końców wygra.

Ze wszystkich swoich zalet Hiszpan jako najważniejszą wskazuje zdolność do szybkiej adaptacji. Alonso brał udział w WEC, Dakarze czy IndyCar.

- Przez całą karierę, niezależnie czy z silnikami V10 czy V8, oponami Pirelli i Michelin, byliśmy w czołówce. Zawsze dobrze czułem się na mokrym. A gdy wskoczyłem do innych kategorii, niemałym zaskoczeniem były pozycje w piątce Dakaru czy prowadzenie w Indy 500.

- Odkrywasz siebie jako kierowcę adaptującego się do nowego samochodu, okoliczności czy kategorii i zaczynasz to wykorzystywać jako własną korzyść. Zdajesz sobie również sprawę ze swoich ograniczeń. Ukrywasz je, aby nie dawać żadnych szans przeciwnikom. Zalety z kolei podkreślasz i to zamierzam robić - zakończył Fernando Alonso.