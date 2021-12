Jeśli w Formule 1 można użyć dawnego stwierdzenia, że „jesteś tak dobry, jak w ostatnim wyścigu”, Alonso może czuć się pewnie w kontekście rundy na Corniche Circuit, po wywalczeniu trzeciego miejsca w Grand Prix Kataru dwa tygodnie temu.

Podobnie jak ostatnio Losail International Circuit, tor w Dżuddzie jest zupełnie nowy dla Formuły 1, choć w jego przypadku określenie nowy nabiera szczególnego znaczenia. Arena nadchodzących zmagań powstała dopiero co nad brzegiem Morza Czerwonego.

Reprezentant Alpine - Fernando Alonso z niecierpliwością oczekuje na przedostatnią rundę sezonu 2021, która zostanie rozegrana w najbliższy weekend (3-5 grudnia).

- To będzie nowe doświadczenie dla całej stawki. Z tego, co widziałem i analizowałem z zespołem, tor jest bardzo szybki - powiedział Alonso. - Nie jestem pewien, czy mogę dokonać jakichś porównań, może zapytajcie mnie o to po piątku, kiedy już trochę tam pojeździmy.

- Jak na każdym nowym torze, trzeba dokładnie przygotować się do weekendu i dopracować każdy szczegół - dodał. - W tym roku odwiedziliśmy kilka obiektów po raz pierwszy, więc mamy pojęcie na co zwracać uwagę, choć nowa lokalizacja może sprawić wiele niespodzianek. Nigdy nie wiadomo, co może się wydarzyć, ale miejmy nadzieję na kolejny mocny weekend.

Ze swojej strony drugi z kierowców Alpine - Esteban Ocon, który również osiągnął dobry wynik w Katarze (był piąty), jest podekscytowany perspektywą nauki kolejnego toru.

- Ciekawie będzie przyjechać po raz pierwszy do Arabii Saudyjskiej i odkryć nowe miejsce - przekazał Ocon. - Nauka toru stanowi zawsze ekscytujące doświadczenie, z czym spotkaliśmy się również ostatnio w Katarze. Mam nadzieję, że Dżudda będzie nam odpowiadała tak samo dobrze, jak Lusajl i ponownie będziemy konkurencyjni.

- Odpowiednie przygotowanie jest kluczowe do złapania tempa w nowych lokalizacjach - dodał. - Chłopaki ciężko pracowali, aby wszystko jak najlepiej zrozumieć. My również zaliczyliśmy udany dzień w symulatorze, aby nie spotkały nas żadne niespodzianki. Lubię takie szalone tory, jak np. ten w Baku. Jedzie się na granicy możliwości. Myślę, że czeka nas świetna zabawa.

