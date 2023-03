Nawet w wieku 41 lat mistrz świata z 2005 i 2006 roku jest w stanie dotrzymać kroku młodym kierowcom. Były zawodnik Formuły 1, Mark Webber, uważa, że ​​Hiszpan będzie w stanie jeździć w najwyższej formie jeszcze przez co najmniej trzy lata.

- Wraz z wiekiem, a wszyscy dojrzewamy na różne sposoby, zmieniają się życiowe priorytety. [Fernando] jest w padoku od 20 lat i zmienił się od czasu pierwszego wyścigu. Ale instynkt i duch walki wciąż tam są - powiedział Webber, który wystartował w swoim ostatnim wyścigu Formuły 1 w 2013 roku, mając 36 lat.

Mark Webber opisał motywację Alonso, podkreślając jego głód rywalizacji z najlepszymi na świecie.

- Chce walczyć ze swoimi konkurentami w sposób, który jest dla niego satysfakcjonujący. Fernando nigdy nie powinien być spisany na straty, dopóki nie skończy 44 lat - przyznaje Australijczyk.

Trzecie miejsce na otwarcie sezonu w Bahrajnie i spektakularny manewr wyprzedzania Lewisa Hamiltona przez Alonso dowodzą, że Mark Webber ma rację. Ale czy Hiszpan ma wszystko, czego potrzeba, aby odnieść zwycięstwo w sezonie 2023?

Według Webbera zależy to od trwałości Red Bulla. Jeśli czerwone byki będą dojeżdżały do mety bez usterek, Australijczyk przewiduje zwycięstwa Maxa Verstappena i Sergio Pereza. Webber podkreśla jednak, że Alonso może wygrać przy wyjątkowych okazjach.

- Miał trudne chwile w swojej karierze. Mogło być inaczej, ale to często się zdarza. Teraz ma nową szansę i nie musi już udowadniać swojego talentu. Nie ma co do tego wątpliwości. Może teraz cieszyć się prowadzeniem zespołu i to go motywuje - powiedział Webber.

Były kierowca Formuły 1, David Coulthard, również pozytywnie wypowiada się na temat etyki pracy Hiszpana.

- Jest dobrym kierowcą wyścigowym. Pojawiają się komentarze na temat jego wieku, ale jest sprawny, skoncentrowany i może stawać na podium w tym sezonie. Z takim samochodem może nawet mieć szansę na wygranie wyścigu, jeśli wytrzymałość w Red Bullu nie będzie odpowiednia lub wydarzy się coś innego - mówił Coulthard.