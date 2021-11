Reprezentant Alpine - Fernando Alonso w Grand Prix Kataru stanął na podium po raz pierwszy od 2014 roku. Zaliczył doskonały start ruszając z trzeciego pola. Cały wyścig przejechał ze strategią tylko jednego pit stopu.

Nic dziwnego, że kibice wybrali Alonso kierowcą dnia minionej niedzieli. Jednak według doradcy sportowego Alpine, czterokrotnego mistrza Formuły 1 - Alaina Prosta, Hiszpan mimo czterdziestki na karku, był nie tylko czołowym kierowcą w Katarze, ale jest też jednym z najlepszych zawodników w obecnej stawce.

- Dla mnie jest obecnie najmocniejszym kierowcą w stawce - powiedział Prost dla Auto Motor und Sport. - Niesamowite, jak dobrze widzi cały obraz sytuacji, jak kontroluje opony, jakie informacje przekazuje inżynierom, jak z nimi pracuje.

- Fernando wielokrotnie mi powtarza, że dorósł i stał się inną osobą. Cóż, jestem gotów przyznać, mu rację. Oddaje się całkowicie zespołowi i mamy ogromne szczęście, że z nami jest - podkreślił.

Odnosząc się do trzeciego miejsca na Losail International Circuit, Alonso mówił: - Zasłużyliśmy na ten wynik jako zespół, a ja musiałem czekać siedem lat na podium, od mojego poprzedniego. Mam nadzieję, że nie będziemy musieli wypatrywać kolejnego tak długo. Zaryzykowaliśmy trochę strategią jednego postoju, ale wyszło nam to na dobre. Mieliśmy niezłe tempo i pomimo tego, że Perez dogonił nas pod koniec, udało nam się utrzymać przed nim. Esteban (Ocon) wykonał świetną robotę, pomagając nam w uzyskaniu wyniku, a nasze pit-stopy były genialne, więc brawa dla całego zespołu. Uwielbiam ten tor, wyczucie samochodu było niesamowite. Było też sporo akcji i wyprzedzania, czego nie spodziewaliśmy się na początku weekendu. W końcu była to dla nas doskonała runda, zdobyliśmy mnóstwo punktów w mistrzostwach konstruktorów i teraz mamy sporą przewagę nad AlphaTauri przed dwoma ostatnimi wyścigami.