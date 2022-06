Ostatni wolny trening przed kwalifikacjami w Montrealu nie był zbyt reprezentatywny przez warunki pogodowe. Na torze w Kanadzie było bardzo mokro i wietrznie.

Jako pierwsi na torze pojawili się kierowcy Haasa i Alfy Romeo, na pełnych deszczówkach. Po kilku minutach oglądaliśmy kolejnych śmiałków, którzy zdecydowali się na wyjazdy - Sainza, Tsunodę, Vettela i Strolla.

Każdy z wyżej wymienionych kierowców miał mniejsze lub większe przygody związane z wyjeżdżaniem poza tor, ale wszystko odbywało się bezpiecznie.

W połowie sesji około 50% stawki dalej nie zanotowało jakiegokolwiek czasu okrążenia. Najlepszy wynik miał Carlos Sainz, jako jedyny z czołówki klasyfikacji generalnej pokonał mierzone kółko po torze w Montrealu.

Dopiero na ok. 30 minut przed końcem sesji większa część zawodników odważyła się na wyjazd na tor. Znów dobrą formą błyszczał Alonso. Hiszpan jako pierwszy zbliżył się do Sainza, tracąc do swojego rodaka 0,2 sekundy, z rekordami w 2 i 3 sektorze.

Na 20 minut przed końcem trzeciego treningu Sebastian Vettel pobił czas Carlosa Sainza o 0,037 sekundy. Zawodnicy Red Bulla dalej nie ustanowili czasów okrążeń. Tak samo było w przypadku Charlesa Leclerca, który nie pojawił się jednak na torze ani razu.

Po 5 minutach Fernando Alonso poprawił czas Sebastiana Vettela o prawie sekundę. Jako pierwszy ustanowił on reprezentatywny czas na przejściówkach i na tej oponie zaczęli się pojawiać kolejni kierowcy. Hiszpan z Alpine czuł się jak ryba w wodzie i dalej poprawiał swoje wyniki. Kroku dorównywał mu tylko Vettel. Weterani wymieniali się kilkukrotnie najlepszymi czasami sesji.

Na 6 minut przed końcem sesji żółtą flagę wywołał Kevin Magnussen, który wyjechał na trawę na zewnętrznej pierwszego zakrętu. Chwilę później w podobnych okolicznościach prawie rozbił się Max Verstappen. Holender miał jednak sporo szczęścia i skończyło się na strachu.

Ostatecznie najszybszym wynikiem w treningu może pochwalić się Fernando Alonso. Drugim wynikiem błysnął Pierre Gasly, a Astona Martina do pierwszej trójki wprowadził Sebastian Vettel.