Choć obecnie najlepszy tegoroczny wynik Alonso, do końca kampanii nadal reprezentanta Alpine, to piąte miejsce w Grand Prix Wielkiej Brytanii, Hiszpan nierzadko imponował formą, którą pokazał m.in. w Kanadzie, gdzie ruszał do wyścigu z pierwszego rzędu obok Maxa Verstappena.

41-latek nie zamierza kończyć kariery w Formule 1, nie raz podkreślając, że pod względem fizycznym czuje się bardzo dobrze. Alonso zostanie w stawce jeszcze minimum dwa kolejne sezony, chociaż ku zaskoczeniu padoku zamieni Alpine na Astona Martina.

Pytany o dotychczasowy przebieg sezonu, Marko określił tempo Alonso mianem największej niespodzianki:

- Jest bardzo szybki - zaznaczył Marko na łamach dziennika Osterreich. - To niewiarygodne, jak dobrze spisuje się w niektórych wyścigach.

- Dla mnie jest niespodzianką roku. Jako kierowca, nadal może wygrywać wyścigi. Pytanie tylko czy Aston Martin jest mu w stanie zapewnić odpowiedni pakiet.

Alonso zajmie w Astonie Martinie miejsce po Sebastianie Vettelu, który ogłosił, ze wraz z końcem sezonu żegna się z Formułą 1.

- Staranność Vettela świetnie do nas pasowała - wspomniał Marko czasy obecności Niemca w Milton Keynes. - Wszystko idealnie ze sobą współgrało.

- Teraz on ma inne priorytety, a tym samochodem nie może nawet wjechać na podium. To ma swoje konsekwencje. Jeśli nie wkładasz w to serca i duszy, nie możesz kontynuować.