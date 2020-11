Alonso opuścił F1 pod koniec 2018 roku. Od sezonu 2021 znów będzie startował w królowej sportów motorowych. Podpisał kontrakt z Renault.

W ciągu ostatnich dwóch lat Hiszpan startował w różnych seriach, w tym dwukrotnie wygrał Le Mans 24h i został mistrzem WEC jako reprezentant Toyoty. Jego były partner z McLarena Jenson Button, który również uczestniczył w wyścigach wytrzymałościowych, jest przekonany, że doświadczenie współpracy z innymi kierowcami będzie bardzo przydatne dla Fernando.

- Pamiętaj, Kimi Raikkonen opuścił F1 i wrócił kilka lat później, kiedy zdał sobie sprawę, jak dobra jest to seria - powiedział Jenson Button dla motorsport.com. - Dlatego wszyscy wracają, łącznie z Fernando. Na pewno skorzystał na startach w WEC. Myślę, że Fernando będzie jeszcze silniejszy jako kierowca, czy to dotyczy umiejętności w prowadzeniu samochodu, czy podejścia do pracy zespołowej. Sądzę, że bardzo się zmienił.

- To będzie interesujące - dodał. - Trzy czy cztery lata temu nikt nie chciał, żeby Fernando był z nim w tej samej ekipie. Natomiast teraz stał się lepszym graczem zespołowym. Zrozumiał, że jest to konieczne do osiągnięcia sukcesu.

Button: Odszedłem w odpowiednim momencie

Button, mistrz F1 z 2009 roku, po rozstaniu z królową sportów motorowych, został kierowcą SMP Racing w wyścigach wytrzymałościowych, wygrał też mistrzostwa Super GT i założył własny zespół Jenson Team Rocket RJN.

Na pytanie, czy teraz myśli, że opuścił F1 za wcześnie, kończąc karierę pod koniec 2016 roku, 40-letni Brytyjczyk powiedział: - Teraz, jak patrzę na F1, myślę, że warto byłoby spędzić jeszcze w niej kilka sezonów.

- Z perspektywy czasu łatwo tak się mówi. Nie zapominajcie, ile dałem sportowi po spędzeniu tam siedemnastu lat. Na koniec byłem bardzo zmęczony psychicznie, po prostu wyczerpany. Potrzebowałem przerwy. Już pod koniec 2014 roku powiedziałem znajomym „Dość, odchodzę”. Odradzili mi ten ruch, prosząc, żebym został przynajmniej przez rok. Sezon 2015 poszedł dobrze, aczkolwiek ponownie powiedziałem, że zamierzam odpuścić, lecz znów przekonali mnie, żebym został.

- Natomiast w połowie 2016 roku mocno zdałem sobie sprawę, że to koniec gry. Było jasne, że nadszedł czas by odejść. Pod koniec tamtego sezonu stało się to oczywiste - przyznał. - Moment był odpowiedni. Czy warto teraz wracać na kolejny rok lub dwa? Może, ale wyścigi w Japonii sprawiają mi niesamowitą przyjemność.

W 2020 roku Button wystartował tylko raz, biorąc udział w mistrzostwach Wielkiej Brytanii GT3. Wsiadł do samochodu własnej ekipy. Aktywnie uczestniczy również w wirtualnych zawodach oraz pracuje jako ekspert Sky Sports.