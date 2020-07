Alonso negocjował z prezesem Renault

Powyższe doniesienia przekazaliśmy już w poniedziałek w oparciu i informacje korespondentki Movistar - Noemi de Miguel, która opublikował wiadomość, że francuski zespół przygotowuje się do ogłoszenia w środę następcy Daniela Ricciardo.

Oczekuje się, że podpisano dwuletnią umowę z 38-letnim Alonso, w tym opcję na trzeci sezon.

Włoska gazeta La Gazzetta dello Sport twierdzi, że Hiszpan warunki współpracy negocjował z dyrektorem generalnym Renault – Lucą de Meo, który ostatecznie zatwierdził kontrakt.

Partnerem Alonso w 2021 roku będzie Esteban Ocon, który podpisał dwuletnią umowę z zespołem z Enstone w sierpniu zeszłego roku.

Zapytany o Alonso w tym tygodniu Max Verstappen, powiedziała dla Speed Week: - Podziwiam, że nawet przy przegranym samochodzie, dzięki dobrym startom lub dobrym pierwszym okrążeniu, zawsze osiągał lepsze wyniki, niż pozwalał na to bolid. To prawdziwy wojownik. Może być trudnym kolegą zespołowym, ale najważniejsze jest to, że jeśli chcesz wygrać, musisz spróbować wydobyć z siebie to, co najlepsze.