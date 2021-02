Alonso bez poważnych złamań

Alonso przebywa w Szwajcarii, gdzie przygotowywał się do rozpoczęcia sezonu w Formule 1. Do wypadku doszło w czwartek, wczesnym popołudniem, na przedmieściach Lugano. Jadący samochód prawdopodobnie wymusił pierwszeństwo i Hiszpan - trenujący na rowerze - musiał gwałtownie hamować, mocno uderzając się w twarz.

Zespół potwierdził wypadek i przekazał, że Hiszpan jest w dobrym stanie. Na piątek zaplanowano kolejne badania.

Źródła Motorsport.com informują, że - wbrew wcześniejszym obawom - nie doszło do złamania szczęki. Alonso stracił jednak kilka zębów. Uważa się, że dwukrotny mistrz świata zostanie przetransportowany do kliniki w Bernie, gdzie przejdzie drobny zabieg chirurgiczny, przygotowujący do przyszłego wszczepienia implantów.

Alonsa wraca w tym roku do stawki Formuły 1. Asturyjczyk po raz trzeci w karierze związał się z Renault i będzie reprezentował barwy Alpine F1 Team. Sezon ruszy w końcu marca od Grand Prix Bahrajnu.