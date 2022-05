Fernando Alonso i jego zespół Alpine byli rozwścieczeni karą czasową, którą Hiszpan otrzymał po zawodach za ścięcie ciasnej szykany na torze w Miami w końcowej fazie ostatniego wyścigu F1.

Dwukrotny mistrz świata jako ósmy przeciął linię mety na Miami International Autodrome, ale spadł na dziewiątą pozycję z powodu 5-sekundowej kary, doliczonej do jego łącznego czasu za starcie z Pierrem Gaslym.

Dwukrotny mistrz świata wypadł jednak z punktowanej dziesiątki, gdy już po wyścigu ZSS wlepił mu kolejne 5 sekund. Sprawa dotyczy 53 okrążenia. Alonso podczas walki z Mickiem Schumacherem ściął szykanę (zakręty 14/15), co pomogło mu „uciec” z zasięgu DRS. Uznano, że poprzez skrót zyskał przewagę i należy mu się kara.

Zespół wskazał później, że jeszcze na tym samym okrążeniu ich kierowca nieco odpuścił, oddając czas Schumacherowi.

Temat wrócił podczas konferencji prasowej przed Grand Prix Hiszpanii. Alonso wspomnianą, drugą sankcję nazwał „niesprawiedliwą”, sugerując do tego, że jego gniew został częściowo sprowokowany faktem, iż sędziowie GP Miami podjęli natychmiastową decyzję nie czekając na żadne wyjaśnienia ze strony stajni.

W dokumencie informującym o drugiej karze dla Alonso była mowa o tym, że ZSS przeanalizował „dowody wideo”, ale nie telemetrię samochodu, którą Alpine mogłoby dostarczyć po zawodach, mając prawo do odwołania.

- Uważamy, że decyzja ta była bardzo niesprawiedliwa i wynikała z niekompetencji sędziów - powiedział Alonso. - Ci obecni w Miami nie byli zbyt profesjonalni.

- Przestrzeliłem jeden zakręt, ale oddałem czas na tym samym okrążeniu. Jednak tuż za tym łukiem był punkt pomiaru rezultatu sektora, więc zobaczyli fioletowy (rekordowy) kolor na tablicy i z automatu podjęli decyzję, nie konsultując tego - kontynuował.

- Przyszliśmy po wyścigu do ZSS ze wszystkimi danymi i telemetrią pokazującą, że oddaliśmy czas, ale oni już się spakowali. Nie było ich nawet w pokoju - dodał. - Przekazaliśmy im wszystkie informacje. Poprosili, abyśmy następnie dali im pięć minut, ale nic z nie zrobili z tą karą, bo prawdopodobnie nie wiedzieli jak się wycofać z tego już opublikowanego dokumentu, doprowadzając do sytuacji, w której sami związali sobie ręce - przekazał

- Szczerze, to było bardzo złe. Chociaż to już przeszłość, takie rzeczy nie powinny mieć miejsca w Formule 1, z profesjonalizmem i standardami, jakie obecnie prezentuje - zaznaczył.

FIA mianowała nowych dyrektorów wyścigowych na 2022 rok - Nielsa Witticha i Eduardo Freitasa oraz wprowadziła Zdalne Centrum Operacyjne wspierające pracę ZSS.

Freitas swojej roli po raz pierwszy podejmuje się w tym tygodniu podczas GP Hiszpanii.

Chociaż powyższe uwagi Alonso odnoszą się do sędziów z Miami, którzy są powoływani przez FIA do niezależnego interpretowania jej przepisów dotyczących wszelkich incydentów, co nie jest w gestii dyrektora wyścigowego (w tym przypadku Witticha), to nie omieszkał również odnieść się do zauważalnego braku poprawy w zakresie kontrolowania zawodów przez organ zarządzający sportami motorowymi.

Podkreślił, że „już widzieliśmy kilka rzeczy w tym roku, które dowodzą, że wciąż wiele rzeczy należy poprawić” i „musisz mieć pewną wiedzę na temat wyścigów, zanim zostaniesz dyrektorem zawodów i będziesz je monitorował”.

- Nie wydaje mi się, aby w tej chwili dysponowali taką kompetencją - stwierdził.