Alonso nie pojeździ w treningach

Francuski producent ogłosił w środę, że powracający do Formuły 1 Fernando Alonso zasili ich szeregi w sezonie 2021. Hiszpan po raz ostatni jeździł bolidem najwyższej wyścigowej kategorii w końcówce 2018 roku. Przedstawiciele Renault wykluczyli jednak na tym etapie udział Alonso w którymkolwiek z tegorocznych weekendów wyścigowych. Dodali jednak, że możliwe są jazdy podczas prywatnych testów w dwuletnim samochodzie.

- Nie sądzę, aby potrzebował FP1 [free practice one], aby zapoznać się z procedurami w samochodzie wyścigowym czy bolidzie F1 - powiedział Cyril Abiteboul podczas konferencji prasowej. - Nie wydaje mi się, by było to potrzebne i nie mamy takich planów.

- Zobaczymy jakie będą bardziej oczywiste możliwości. Jedną z nich jest wsadzenie go do samochodu z 2018 roku. Jednak - co chcę zaznaczyć - nie ma jeszcze żadnych konkretów. I nie sądzę, by trening podczas wyścigowego weekendu był niezbędną inwestycją.

Abiteboul jest przekonany, że zakontraktowanie Alonso przyniesie korzyści całemu zespołowi.

- W odpowiednim momencie ściągniemy go do fabryki, żeby spotkał się z zespołem. Będzie to doskonała okazja, aby zaplanować wszystko przed kolejnym sezonem, zapoznać się z ekipą i sposobem jej pracy.

- Cały personel z pewnością zyska motywację. Wielu, którzy dołączyli do nas w Enstone, było studentami, gdy Fernando zdobywał swój pierwszy tytuł. Dzięki niemu będą mogli zyskać zwycięską mentalność. Będziemy starali się jak najlepiej wykorzystać taką okazję z myślą o zespole - zakończył Cyril Abiteboul.