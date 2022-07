Obecny kontrakt Alonso wygasa po bieżącym sezonie. Obchodzący dziś 41 urodziny, Hiszpan już od jakiegoś czasu daje sygnały, iż chętnie pozostanie w stawce Formuły 1.

Alpine nie podjęło jeszcze decyzji. Ważną umowę na kolejne dwa lata posiada Esteban Ocon. Miejsce obok Francuza zajmie albo Alonso, albo utalentowany junior Oscar Piastri. Australijczyk wiązany jest z Williamsem, do którego miałby zostać wypożyczony.

Podczas konferencji prasowej przed Grand Prix Węgier, Alonso przyznał, że celem numer jeden jest pozostanie w Alpine, a negocjacje nie powinny trwać długo.

- Ja będę na wakacjach i szefowie też będą na wakacjach - powiedział Alonso. - Pewnie będziemy musieli zorganizować jakąś wideorozmowę. Kiedy dwie strony chcą coś uzgodnić, trwa to dziesięć minut.

- Gdy strony się nie zgadzają i mają trudności, by coś uzgodnić, jedna z nich być może nie jest zadowolona. Z tym, co chcę powiedzieć, nie trwa to więcej niż dziesięć minut.

Alonso zapewnia, że patrząc na progres, jaki poczyniło Alpine, nie chciałby odchodzić do innego zespołu.

- Chciałbym tu zostać, ale potrzeba woli obu stron, a ja nikomu pistoletu do głowy przykładać nie będę. Rozpoczniemy negocjacje. Jeśli będziemy się zgadzać, będzie to 10-minutowa rozmowa. Jeśli będziemy musieli powalczyć, wtedy zajmie to dłużej.

Decyzja Sebastiana Vettela o przejściu na emeryturę sprawia, że w Astonie Martinie zwolnił się fotel. Pytany o ten kierunek, Alonso przyznał:

- Wszystkie zespoły, które nie mają zakontraktowanych dwóch kierowców, są opcją. Moim priorytetem jest jednak Alpine, ponieważ pracujemy razem i rozwijamy ten projekt od dwóch lat. Stajemy się coraz bardziej konkurencyjni.

- Moim życzeniem jest pozostać, ale jeszcze nie usiedliśmy i nie posunęliśmy spraw do przodu.