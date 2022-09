Fernando Alonso przybywa na Grand Prix Włoch w dobrej formie. Kierowca Alpine wraz z Maxem Verstappenem z Red Bull Racing są jedynymi, którzy zdobywali punkty w ostatnich dziesięciu grand prix z rzędu.

To sprawiło, że Hiszpan zapomniał o wszystkich bólach głowy z początku sezonu, gdy wiele problemów związanych z niezawodnością samochodu i kilka pechowych sytuacji, stawały na przeszkodzie w zanotowaniu dobrych wyników.

Alonso zajmuje dziewiąte miejsce w klasyfikacji kierowców, siedem oczek za partnerem, Estebanem Oconem.

Szansa na kolejną zdobycz punktową otwiera się przed nim już w ten weekend, na kultowym torze w Monzy, bardzo szczególnym miejscu dla Alonso, jak sam to zauważył.

- Monza to jedno z najbardziej historycznych miejsc, w którym ściga się Formuła 1 - przyznał Alonso. - Podczas serii trzech wyścigów tydzień po tygodniu, przechodzimy od holenderskiej atmosfery w Zandvoort do pasji tifosi w Monzy, więc jest to dość wyjątkowe. Zawsze jestem dobrze przyjmowany przez włoskich kibiców ze względu na mój czas spędzony z Ferrari w przeszłości. Wygrałem na tym obiekcie dwukrotnie i kilka razy gościłem na podium.

Ponadto w ten weekend, jeśli 41-latek przystąpi do niedzielnego wyścigu, zapisze kolejny rekord na swoim koncie, wyrównując ten należący do Kimiego Raikkonena. Fin jest obecnie kierowcą z największą liczbą startów w Formule 1, ma ich na koncie 350, podczas gdy Hiszpan 349.

- To miłe osiągnięcie i oczywiście wspaniale będzie zremisować w niedzielę z Kimim pod względem największej liczby startów w Formule 1 - dodał. - Staram się jednak nie patrzeć na rekordy i skupiam się na rywalizacji. Na pewno jest to fajne dokonanie, na które w przyszłości będę spoglądał z zadowoleniem. Natomiast teraz cały czas ścigam się i próbuję zmaksymalizować każdy weekend wyścigowy.

Grand Prix Włoch 2022

Piątek, 9 września

14:00-15:00 - Pierwszy trening

17:00-18:00 - Drugi trening

Sobota, 10 września

13:00-14:00 - Trzeci trening

16:00-17:00 - Kwalifikacje

Niedziela, 11 września

15:00-17:00 - Wyścig

Video: Grand Prix Włoch - Onboard toru Autodromo Nazionale di Monza