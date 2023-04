Alonso obserwuje walkę Red Bulla Hiszpan uważnie śledzi to, co dzieje się pomiędzy Sergio Perezem i Maxem Verstappenem w Red Bullu, wierząc, że może to być droga prowadząca do zwycięstwa w tym sezonie.

Autor: Oktawian Sadlak Fernando Alonso miał wymarzony start sezonu F1 w swoim pierwszym roku jako kierowca Astona Martina. Hiszpański kierowca nie zszedł jeszcze z podium po pierwszych trzech wyścigach sezonu. To zauważalna zmiana dla Alonso, który po wielu latach niepowodzeń ma do dyspozycji konkurencyjny bolid AMR23, którym może regularnie walczyć o najwyższe pozycje i jak dotąd nie przegapił ani jednej okazji. Dwukrotny mistrz F1 mierzy się również z dominującym zespołem Red Bull Racing, który wygrał trzy pierwsze wyścigi sezonu 2023. Zawody w Bahrajnie i Australii padły łupem Maxa Verstappena, a Sergio Perez dominował w Arabii Saudyjskiej. Czytaj również: Zmiany, które napędziły Williamsa Sytuacja w Red Bullu doprowadziła do niewielkich napięć w zespole między Perezem a Verstappenem, szczególnie po wyścigu w Dżuddzie, chociaż zostały ono wygaszone, gdy kierowcy przybyli do Melbourne. Alonso przyznaje, że ma na oku to, co dzieje się między kierowcami zespołu z Milton Keynes, a także na niezawodność RB19, co może być słabym punktem zespołu. Hiszpan uważa, że ​​może to być sposób na powrót na szczyt F1. Ostatni raz, kiedy Alonso stał na najwyższym stopniu podium, miał miejsce podczas Grand Prix Hiszpanii 2013, kiedy Fernando jeździł dla Ferrari. - Mam nadzieję, że wywalczę zwycięstwo numer 33, o którym tyle się mówi. Ale musimy być realistami. Wiemy, że Red Bull jest teraz daleko przed nami, ale wszystko może się zdarzyć - powiedział Alonso hiszpańskiemu kanałowi DAZN. Czytaj również: Zbyt wcześnie na ocenę formy Astona Martina - Problem z niezawodnością, spięcia między nimi [Perezem i Verstappenem]. Wiemy, że dużo mówi się o ich środowisku, więc zwrócimy na to uwagę - przyznał kierowca Astona Martina. Do tej pory nie oglądaliśmy walki o pozycję na torze pomiędzy Perezem a Verstappenem i jeszcze nie wiadomo, jakie stanowisko w tej sytuacji zajmą szefowie Red Bulla. Jeśli pojawią się problemy, Alonso będzie chciał wykorzystać sytuację. akcje Bet here Bet now Bet here Bet now Todt nie zmieniłby niczego w Abu Zabi akcje