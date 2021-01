Alonso: Ocena talentu jest trudna

Świetny występ Russella w Grand Prix Sakhiru wciąż jest przedmiotem dyskusji. Młody Anglik prowadził w wyścigu, jednak na skutek błędów zespołu dojechał jako dziewiąty, zdobywając swoje pierwsze punkty w F1.

Postawa Russella była dla wielu potwierdzeniem tego, że wielu kierowców mogłoby wygrać wyścig w Mercedesie. Christian Horner, szef Red Bull Racing, posiłkując się przykładem etatowego kierowcy Williamsa stwierdził, że to Max Verstappen jest najlepszy w stawce, ponieważ musi w większym stopniu polegać na swoich umiejętnościach.

Alonso włączył się do dyskusji, wskazując, że forma posiadanego samochodu utrudnia ocenę talentu kierowców młodego pokolenia.

- Przypadek Russella jest niezwykle jaskrawy w kontekście wytłumaczenia obecnej Formuły 1 - powiedział Alonso w rozmowie z RAI Sport. - W ciągu pięciu - a nie stu - dni wspiął się z ostatniego miejsca na pierwsze. Wszystko bez „boskiego dotyku”, medytacji w Tybecie czy innych „pierdół”. Wystarczyło wsiąść do Mercedesa.

- Ocena kierowców jest skomplikowana. Oczywiście, jeśli zastanowić się kogo [Lewis] Hamilton lub [Valtteri] Bottas najczęściej widzą w lusterkach, będzie to [Max] Verstappen. Charles Leclerc ma niewiarygodny talent, ale do pełnej oceny potrzeba kilku lat.

Mercedes dominuje od początku ery silników hybrydowych. Siedem sezonów przekuł w siedem podwójnych koron. Sześć laurów indywidualnych zdobył Hamilton. Pytany, kto komu więcej zawdzięcza: Mercedes Hamiltonowi czy Hamilton Mercedesowi, Alonso odparł:

- Hamilton Mercedesowi. Nie dominujesz, jeśli nie masz zwycięskiego samochodu. Jeśli seryjnie zdobywasz tytuły, oznacza to, że posiadasz wielką przewagę techniczną.

- Zdarzyło się to Hamiltonowi, zdarzyło Sebastianowi [Vettelowi]. Z Red Bullem triumfował, a potem nie był w stanie ponownie zdobyć tytułu. To samo przytrafiło mi się z Renault w latach 2005 i 2006 - przyznał Fernando Alonso, który po dwóch sezonach przerwy wraca w tym roku do stawki. Hiszpan ponownie związał się z Renault i będzie reprezentował Alpine F1 Team.