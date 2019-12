Hiszpan po sezonie 2018 pożegnał się F1. Rozpoczął nowy etap kariery, startuje w rajdach cross-country i szykuje się do Dakaru 2020. Jednak nadal uważnie śledzi to co dzieje się w królowej motorsportu, a w szczególności przygląda się reprezentantowi Red Bull Racing - Verstappenowi.

- Jest powód, dla którego kierowcy trafiają do tej serii. To nie jest przypadek. Po prostu są najlepsi - powiedział Fernando Alonso podczas Toyota Gazoo Day w Buenos Aires.

- W F1 trudno wybrać jednego fenomenalnego kierowcę, ponieważ sport bardzo zmienia się z roku na rok, podobnie jak samochody - kontynuował. - Są zawodnicy szybcy na pojedynczym okrążeniu i tacy co dobrze radzą sobie na startach. Niektórzy jeżdżą równo, a inni agresywnie.

- Powiedziałby, że obecnie najlepszy jest Verstappen - uznał. - Chętnie go obserwuję. Oglądałem wyścigi w telewizji i lubię zerkać na jego poczynania. Zawsze jest w trybie ataku.

- Jedzie na trzeciej pozycji, wskakuje na drugą i wiesz, że się tym niezadowoli. W pewnym momencie spróbuje manewru wyprzedzania, co dla kibiców jest ekscytujące - dodał.

Fernando Alonso goszcząc w Buenos Aires wziął udział w prezentacji nowej Toyoty Hilux GR Sport II. Pojeździł również rajdowym Hiluxem, a na Autódromo Oscar y Juan Gálve przetestował Toyotę Corollę STC2000.

Natomiast w zbliżającym się Dakarze Alonso pozwoli też zaistnieć Cetilar Racing, który został jednym z jego sponsorów. To projekt powiązany z Włoską firmą farmaceutyczną PharmaNutra, promującą swoje produkty poprzez sporty motorowe.