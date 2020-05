Alonso rozmawia z Renault

38-latek miałby zająć miejsce, które zwolni Daniel Ricciardo. Rozmowy potrwają dłużej, ponieważ wiele spraw pozostało do wyjaśnienia. Największą przeszkodą może być pensja Alonso, który według Forbesa, w ostatnim roku startów w McLarenie zarabiał 32 mln dolarów. Marca sugeruje, że Liberty Media mógłby być bardzo zainteresowany powrotem dwukrotnego mistrza świata.

- Nie chodzi o to, że coś konkretnie wiem, ale myślę, że Alonso chce wrócić w 2021 roku i widzę go w zespole takim, jak Renault. Nie wydaje mi się to dziwne - oświadczył Marc Gené w programie El Partidazo de COPE.

Fernando Alonso jeździł w teamie z Enstone w okresie 2003-06 i 2008-09. Z Renault zdobył mistrzostwo świata w 2005 i 2006 roku. Wygrał dla francuskiej marki 17 wyścigów.