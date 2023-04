Do zdarzenia doszło w samej końcówce wyścigu w Melbourne. Po tym, jak swój samochód uszkodził Kevin Magnussen zarządzono restart z pól.

W zakręcie numer jeden doszło do sporego zamieszania. Alonso wyjechał szeroko, ale był przed Sainzem. Kierowca Ferrari uderzył jednak w tył Astona Martina, doprowadzając do obrócenia się AMR23. Kilka sekund później rywalizację ponownie przerwano, gdy rozbili się Pierre Gasly i Esteban Ocon.

Po długich obradach zdecydowano się na restart lotny i dokończenie wyścigu za samochodem bezpieczeństwa. Ustalono kolejność z poprzedniego wznowienia, co oznacza, że Alonso odzyskał trzecie miejsce. Sainz był czwarty, ale jeszcze zanim samochody wyjechały z alei serwisowej, Hiszpan otrzymał 5-sekundową karę, doliczoną do łącznego czasu. Oznaczało to spadek z czwartej na dwunastą pozycję.

Sainz długo nie mógł pogodzić się z decyzją sędziów, uważając karę za najbardziej niesprawiedliwą w swojej karierze. Wtórował mu szef zespołu Ferrari - Fred Vasseur, wskazując, iż jego kierowcy nie dano żadnej szansy obrony przed ZSS.

Po stronie swojego rodaka stanął również Alonso, uważając karę za zbyt surową:

- Kara jest prawdopodobnie zbyt surowa - powiedział zdobywca trzeciego z rzędu podium w tym sezonie. - Na pierwszym okrążeniu, tuż po restarcie, zawsze trudno jest ocenić poziom przyczepności i myślę, że nikt nigdy celowo nie wjeżdża w inny samochód.

- Wiemy, że ryzykujemy uszkodzenie samochodu czy utratę pozycji i czasami znajdujemy się w miejscu, w którym nie chcielibyśmy być. To część wyścigów. Nie widziałem jeszcze dokładnych powtórek, ale według mnie kara jest zbyt surowa.

Opisując moment samego zdarzenia, Alonso dodał: - Wtedy oczywiście nie wiedziałem, kto mnie dotknął.

- Po starcie ktoś dotknął mnie w zakręcie numer 3. A przy ostatnim wznowieniu Carlos uderzył mnie w „jedynce”. Chyba tylko w Dżuddzie miałem normalny start. W Bahrajnie dotknął mnie z kolei Lance, więc muszę strasznie przyciągać!

- Nasz samochód jest jednak wystarczająco mocny, więc mogą nas obijać nadal.