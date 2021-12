Grand Prix Abu Zabi będzie w ten weekend ostatnią odsłoną intensywnego sezonu Formuły 1. Pretendenci do tytułu - Max Verstappen i Lewis Hamilton przystępują do wyścigu na torze Yas Marina z taką samą ilością punktów. Alonso uważa, że to kierowca Red Bull Racing bardziej zasłużył na tytuł w tym roku.

Holender sięgając po końcowy sukces zdetronizowałby siedmiokrotnego mistrza świata - Hamiltona, który dominował w królowej sportów motorowych od kilku sezonów.

- Obaj jeżdżą niesamowicie w tym roku, bezbłędnie i przesuwają granice w każdym wyścigu. Zawsze są na dwóch pierwszych miejscach, prezentując zupełnie inny poziom - powiedział Alonso. - Fantastycznie jest widzieć jak się wzajemnie napędzają.

- Nie wiem, jak przebiegnie ten ostatni wyścig, na pewno będzie dla nich intensywny - dodał reprezentant zespołu Alpine F1. - Sądzę, że wszystko będzie zależało od pakietów, jakimi dysponują. Mercedes ostatnio ma trochę lepsze osiągi i wygrali kilka grand prix, ale Max, w kontekście samej jazdy, w mojej opinii, jest o jeden krok przed nami wszystkimi. Wystarczy spojrzeć na jego okrążenie w Dżuddzie [red. w kwalifikacjach] zanim dotknął ściany w ostatnim zakręcie. To było kółko w wykonaniu Maxa, a nie Red Bulla.

- Dlatego w mojej opinii, Mercedes zasłużył na mistrzostwo konstruktorów, ponieważ ich samochód jest lepszy. Natomiast Verstappen w indywidualnej, gdyż był o krok przed wszystkimi - uznał.

Pomimo swoich słów, daje jasno do zrozumienia, że nie jest po stronie żadnego z dwóch pretendentów: - Nie chodzi o to, że kibicuję Maxowi, po prostu myślę, że na to zasługuje, takie jest moje spostrzeżenie i każdy ma swoje zdanie na ten temat.

Alonso wspomniał również o swoich problemach z początku sezonu i o tym, jak udało mu się wrócić do formy, po dwóch latach rozłąki z Formułą 1.

- Na początku nie było łatwo. Kiedy wróciłem do sportu, nie byłem jeszcze w stuprocentowej formie, aby jeździć na granicy możliwości - nie ukrywał. - Potrzebowałem na to kilku wyścigów, aby dojść do odpowiedniego poziomu. W Baku zastosowaliśmy zmiany w układzie kierowniczym i ustawieniach wspomagania, dzięki czemu zacząłem lepiej czuć co dzieje się z przednimi kołami. Tego brakowało mi najbardziej. Sądzę, że wówczas zrobiliśmy duży krok pod kątem poprawienia mojej pewności siebie.

- Generalnie cały ten sezon jest fantastyczny i cieszę się, że wróciłem do Formuły 1 - podkreślił. - Naprawdę czerpałem frajdę z każdego wyścigu oraz tego co działo się poza torem. Zaliczam najlepszy sezon od 2014 roku pod względem wyników. To był zdecydowanie dobry powrót i z pewnością jestem lepiej przygotowany na przyszłoroczne mistrzostwa.