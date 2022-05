Alonso po dwóch sezonach nieobecności wrócił do F1 przed rozpoczęciem ubiegłorocznej rywalizacji. Po raz trzeci w karierze związał się z Grupą Renault.

Dwukrotny mistrz świata w wieku 40 lat jest obecnie najstarszym kierowcą w stawce. Jego kontrakt wygasa wraz z zakończeniem bieżącej kampanii, ale pomimo pechowej passy trwającej od początku sezonu, Alonso nie myśli o rozstaniu z F1 i poważnie rozważa pozostanie w królowej motorsportu.

Hiszpan zapewnia, że niepowodzenia nie zniechęciły go do ścigania. Pytany, co podtrzymuje jego motywację, odparł:

- Nadal czuję się lepszy od innych - powiedział Alonso. - Kiedy przyjdzie ktoś i zobaczę, że jest lepszy pod względem czystych umiejętności, dojrzę, iż nie jestem już dobry na starcie, w przygotowaniu samochodu, a ktoś obok w garażu jest sekundę szybszy i ja nie mogę dorównać, podniosę pewnie wtedy rękę i powiem: „Czas na mnie, pora pomyśleć o czymś innym”.

- Jednak w tej chwili czuję coś zupełnie przeciwnego. Uwielbiam wyścigi.

Obecny zespołowy partner Alonso - Esteban Ocon podpisał niedawno nową umowę, na mocy której pozostanie w Alpine do końca 2024 roku. Francuski zespół szuka również miejsca dla swojego podopiecznego - Oscara Piastriego.

