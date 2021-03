Alonso po dwóch latach przerwy wraca w tym roku do Formuły 1. Hiszpan podpisał kontrakt z Alpine. Ostatnio, w 2018 roku, w królowej sportów motorowych reprezentował McLarena.

Przygotowania Alonso do sezonu zakłócił wypadek rowerowy, który miał w zeszłym miesiącu w Szwajcarii. Hiszpan doznał pęknięcia górnej szczęki, co wymagało operacji korekcyjnej. Od tego czasu szybko powrócił do dalszych treningów i jest gotowy na udział w testach w Bahrajnie.

Pomimo nieobecności na wtorkowej odsłonie nowego bolidu i prezentacji zespołu, dyrektor Alpine Laurent Rossi podkreślił, że z Alonso wszystko w porządku.

- Fernando Alonso radzi sobie bardzo dobrze - zapewnił Rossi. - Miał zły wypadek. O takie zdarzenie na rowerze jest niezwykle łatwo, ale miał szczęście i doznał jedynie urazu szczęki.

- Poza konieczną operacją, wszystko jest w porządku. Fernando jest w pełni sprawny, Jesteśmy wręcz zaskoczeni, jak szybko wrócił do zdrowia. Natychmiast po incydencie potwierdził, że weźmie udział w testach, o czym zapewnili również jego lekarze - dodał. - Mieli rację, ponieważ jest formie i nie możemy doczekać się, kiedy zobaczymy go w samochodzie.

Testy w Bahrajnie odbędą się w dniach 12-14 marca.

Czytaj również: Alpine A521 zaprezentowana