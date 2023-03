Dwukrotny mistrz świata świętował trzecie miejsce zarówno w Bahrajnie, jak i w Arabii Saudyjskiej, a samochód Astona Martina na razie wydaje się być drugim najlepszym za Red Bullem.

Niezależnie od tego, nadal widzieliśmy maszyny z sezonu 2023 tylko w dwóch lokalizacjach, więc równowaga sił może się łatwo zmienić w każdym weekendzie wyścigowym.

Fernando Alonso też jest tego świadomy, przez co nie chce stawiać sobie i swojemu zespołowi zbyt wysokich wymagań, nawet pomimo doskonałego początku tegorocznych mistrzostw.

- Jedziemy do Australii w dobrych nastrojach, ponieważ zdobyliśmy dwa miejsca na podium z rzędu i oczywiście chcemy to wykorzystać w ten weekend. Do tej pory samochód sprawował się naprawdę dobrze na dwóch różnych torach - powiedział Hiszpan.

- Jednak ważne jest, aby zespół dalej był skupiony. Jesteśmy świadomi, że aby osiągnąć dobre wyniki, musimy dać z siebie wszystko we wszystkich obszarach - dodał kierowca Astona Martina.

Po dwóch wyścigach sezonu 2023 Hiszpan zajmuje trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej z dorobkiem 30 punktów.

- Australia to zawsze fajne miejsce i nie mogę się doczekać, aby zobaczyć, jak ten tor różni się od poprzednich lat. Jak zawsze, kwalifikacje będą kluczowe na Albert Park, więc musimy zapewnić sobie mocny występ w sobotę, który pozwoli nam zebrać jak najwięcej punktów - podsumował Alonso.